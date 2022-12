Napoli, finisce male il Mondiale: quante critiche per Koulibaly

Il Senegal è stato eliminato da Qatar 2022 a opera dell’Inghilterra e Kalidou Koulibaly finisce nel mirino della critica.

Henderson, Kane e Saka in poco più di un’ora hanno condotto l’Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, vincendo contro il Senegal. Una durissima sconfitta per gli africani guidati da Aliou Cissé, i quali avevano offerto una prova bella, storica e interessante il giorno decisivo dei gironi, battendo l’Ecuador per 2-1 con una decisiva rete di Kalidou Koulibaly.

Proprio l’ex calciatore del Napoli oggi in forza al Chelsea è finito al centro delle critiche. Una gran parte dei tifosi napoletani, oltre a sostenere l’Argentina per i trascorsi con Diego Armando Maradona, nutre una forte simpatia nei riguardi del Senegal anche in virtù dell’affetto che lega la città a Koulibaly. Non la stessa considerazione è quella di cui gode il difensore in Premier League. Twitter ne è la prova.

Dopo la gara di oggi, che ha visto la formazione africana decisamente sotto tono e sovrastata dagli inglesi, sui social sono emerse critiche nei confronti del giocatore piuttosto severe.

Senegal eliminato dai Mondiali di Qatar 2022: pioggia di critiche a Koulibaly

Diversi tifosi ne chiedono la cessione in estate, non ritenendolo all’altezza delle qualità che ci si aspettava all’inizio. Nathan Owen ad esempio scrive o anzi consiglia al Chelsea: “Vendere mendy a gennaio e poi vendere Koulibaly in estate”. Dopo appena una stagione, quindi, pare che non ci sia né voglia né interesse di stare dietro al giocatore.

Il parere è condiviso anche da altri utenti. Irungu ad esempio ne critica lo stile di gioco: “Koulibaly non può davvero passare la palla delicatamente, vero?”. Mentre Elisie critica i cartellini gialli che KK rimedia. Insomma, ogni aspetto del gioco del difensore senegalese non sembra essere apprezzato in Inghilterra. Toccherà, al giocatore, dare il meglio di sé in Premier e smentire tutti.