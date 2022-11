“Corro…”: Napoli, l’annuncio di Koulibaly spiazza i tifosi

L’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, ora al Chelsea, si è sbilanciato nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’

Il Napoli ha numeri fin qui strabilianti. La formazione di Luciano Spalletti è l’unica ancora imbattuta nel massimo campionato italiano. Inoltre ha il miglior attacco del torneo con 30 reti all’attivo in queste prime dodici giornate. A questi, poi, si aggiunge anche il buon registro difensivo: gli azzurri hanno la quarta miglior difesa della Serie A, alle spalle di Juventus, Inter e Lazio.

L’assenza di Kalidou Koulibaly è stata coperta egregiamente da Kim. Il coreano non sta facendo rimpiangere il senegalese, che ha rivissuto la sua esperienza napoletana nel corso di un’intervista pubblicata questa mattina dal ‘Corriere della Sera’.

Napoli, la promessa di Koulibaly: “Scudetto? Se dovesse accadere corro a festeggiare”

Il calciatore senegalese in estate si è trasferito al Chelsea dopo una lunga telenovela in merito al suo futuro. Al ‘Corriere della Sera’, tuttavia, il difensore ha ammesso di essere ancora profondamente legato al Napoli e ai suoi tifosi: “Sento ogni gol e ogni vittoria come se li vivessi in prima persona. Credo nel destino e sono convinto che dopo otto anni doveva andare così. Il mio ciclo era terminato. Sentivo di aver dato tutto”, ha spiegato Koulibaly.

Questo Napoli promette bene e rischia di superare il record dei 91 punti raggiunti con Maurizio Sarri: “Se vinceranno diremo che sono più forti. Non penso si possano fare paragoni, quello era un calcio diverso. Il Napoli giocava in maniera incredibile e dominava le partite. Oggi sono straordinari perché anche quando non dominano sono capaci di uccidere le gare. La squadra è solida e compatta”.

Infine, una promessa: “Mi auguro possa raggiungere lo scudetto ma non lo diciamo per scaramanzia. Se dovesse accadere però corro a Napoli per festeggiare, sarà uno scudetto che sentirò anche mio”.