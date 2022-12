Terremoto Juventus, intanto c’è la beffa sul mercato: Allegri trema

La Juventus continua a vivere giorni complicati. L’operazione di mercato pregustata da Allegri rischia di sfumare in maniera definitiva.

Sono giorni complessi per la Juventus, dopo le dimissioni in blocco presentate dall’intero CdA. Un vero e proprio terremoto, che complicherà anche i piani di mercato. Il club, infatti, nelle scorse settimane aveva iniziato ad accarezzare l’idea di regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista di alto livello, in modo tale da rendere la squadra ancora più competitiva. Un piano che, adesso, rischia di essere stravolto e sfumare in maniera definitiva.

Il nome finito sotto i riflettori, come noto, è quello di Sergej Milinkovic-Savic legato alla Lazio fino al 2024. I contatti tra il suo agente Mateja Kezman e i capitolini sono già scattati tuttavia, almeno fino a questo momento, non si sono rivelati sufficienti per trovare un principio d’intesa. La causa principale è da ricercare nell’ampia distanza tra offerta e domanda. Il presidente Claudio Lotito, ad esempio, ha messo sul piatto un prolungamento a 5 milioni tutto compreso.

Una cifra superiore rispetto a quella attualmente percepita (3.2 milioni) ma comunque ritenuta insufficiente dal giocatore, interessato ad ottenere uno stipendio da top player. Quello che a Torino, di recente, gli era stato proposto (circa 7 più bonus). L’intesa sembrava nell’aria, al punto da rendere possibile un suo sbarco alla Vecchia Signora già alla riapertura del mercato. Ora, invece, è tornato tutto in ballo con il rischio beffa, per la Juventus, sempre più concreto.

Juventus, rischio beffa per Milinkovic-Savic

Il Real Madrid, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ha iniziato a chiedere informazioni su Milinkovic-Savic alla luce del suo ottimo rendimento con indosso la maglia biancoceleste. Per lui, in totale, 5 gol e 7 assist in 20 presenze complessive tra campionato ed Europa League.

Un bottino eccellente, che lo ha fatto finire nella lista dei possibili acquisti di Carlo Ancelotti. Il quale, al termine della stagione, perderà sia Luka Modric che Toni Kroos. Alla Casa Blanca si aprirà una nuova era ed il serbo è ritenuto un ottimo profilo da cui ripartire. Il meeting con il suo entourage avrà luogo nei prossimi giorni. La Juventus, intanto, resta alla finestra con la speranza che il faccia a faccia non produca la fumata bianca auspicato dalle Merengues.