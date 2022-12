😮 “Ha fisico e mentalità”: Napoli, c’è una sorpresa in ritiro

Le parole dell’agente sono la conferma della vera sorpresa del ritiro del Napoli, attualmente in Turchia per circa due settimane.

Il Napoli sta trascorrendo la prima parte del mese di dicembre in ritiro invernale in Turchia. O sarebbe meglio dire che la squadra ha deciso di ritrovarsi ad Antalya. L’idea è concentrarsi in modo ancor più ferrato sulla ripresa della condizione fisica e atletica, dopo settimane di stop a causa dei Mondiali di Qatar 2022, precedute da mesi di lunga fatica.

Durante le due settimane in Turchia, la squadra azzurra si misurerà in amichevole contro l’Antalyaspor e contro il Crystal Palace per cercare di riprendere anche il ritmo partita, sebbene chiaramente con un diverso livello di competitività .

Nel frattempo, è avvenuta anche la piacevole sorpresa dell’ex capitano e leggenda azzurra, Marek Hamsik. Lo slovacco, che attualmente è un centrocampista del Trabzonspor, ha approfittato della vicinanza per salutare i vecchi compagni di squadra e trascorrere del tempo con loro, durante le pause dagli allenamenti.

Daniel Hysaj in Turchia col Napoli, l’agente: “Il club lo stima”

Il gruppo è stato senza dubbio uno dei grandi punti di forza del Napoli in questa parte di stagione e infatti riunirsi è stata un’allegria e giunge un’eccellente atmosfera dalla Turchia, sebbene ci siano degli assenti. Hirving Lozano, Frank Anguissa, Mathias Olivera e Piotr Zielinski al momento sono di ritorno da Qatar dopo che Messico, Camerun, Uruguay e Polonia sono state eliminate dai Mondiali e hanno diritto a dei giorni di vacanza. Stesso varrà per il difensore Kim Min-Jae, appena sarà definito anche il proseguo della Corea del Sud.

Per sopperire a tali assenze, il tecnico Luciano Spalletti ha coinvolto nel ritiro di Turchia anche alcuni giocatori della Primavera, fra i quali Daniel Hysaj. Proprio del difensore 18enne ha parlato il suo agente, Marco Busiello, intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Daniel si sta mettendo in luce. Si tratta di un giovane dalla grande struttura fisica, ha una buona gamba e sta trovando la sua dimensione. Deve fare il suo percorso perché è giovane ed è discretamente stimato anche all’interno del Napoli, per questo è in ritiro in Turchia. Se sia un giocatore da Napoli o meno si vedrà , ma sicuramente si toglierà tante soddisfazioni perché è un ragazzo con la giusta mentalità ”.