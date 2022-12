😨 Napoli, ai saluti un pupillo dei tifosi? L’annuncio dell’agente

L’agente del centrocampista ha fatto il punto sul suo assistito: il calciatore potrebbe lasciare il Napoli durante il mercato di gennaio

Il calciomercato del Napoli potrebbe segnare delle uscite. La prima parte di stagione ha mostrato in maniera chiare le priorità e le gerarchie di Luciano Spalletti. Durante la finestra dei trasferimenti invernali pertanto si potrebbero produrre dei cambi di maglia.

Uno di questi potrebbe interessare il tedesco Diego Demme. Il centrocampista tedesco ex Lipsia, 31 anni compiuti a novembre, ad esempio, ha visto pochissimo il terreno di gioco. Il calciatore non è mai stato impiegato in Champions League mentre si è visto appena in campionato. Soltanto tre presenze e mai da titolare.

Calciomercato Napoli, l‚Äôagente di Demme esce allo scoperto: ‚ÄúHa trovato poco spazio, quando torna dalla Turchia faremo discuteremo con la societ√†‚ÄĚ

Diego Demme ha giocato con il contagocce fino a novembre. Il centrocampista ha raccolto una ventina di minuti escludendo i recuperi. Questo dato è sufficiente ad indicare da solo come il giocatore sia finito indietro nei piani tattici di Luciano Spalletti.

Il suo agente Marco Busiello ha parlato ai microfoni di ‚ÄėRadio Kiss Kiss Napoli‚Äô del futuro di Demme: ‚ÄúNon ho ancora parlato in maniera ufficiale con il Napoli. Diego √® contentissimo a Napoli, non ha nessun tipo di problema ma √® ovvio che voglia giocare di pi√Ļ. Allo stesso tempo √® consapevole che in questo momento la squadra √® una macchina perfetta e dunque non √® semplice per lui trovare spazio‚ÄĚ.

Il suo futuro potrebbe non essere molto lontano da Napoli. Si √® parlato infatti della Salernitana come sua possibile destinazione. Busiello √® stato chiaro: ‚ÄúAccetterebbe Salerno? Tra infortuni e scelte tecnico non gioca praticamente da un anno. Deve ritrovare il ritmo partita. La sua priorit√† per questo motivo √® quella di giocare con continuit√†. Al momento per√≤ non √® stato fatto nessun tipo di valutazione in merito ad una squadra. Interessa il progetto. Non mi risulta che sia nel mirino del Monza. Gattuso sappiamo quanto lo stimi, lo ha dimostrato durante la sua parentesi partenopea ma al momento non c‚Äô√® stato nessun contatto con il Valencia. Quando rientrer√† dalla Turchia faremo il punto con il Napoli‚ÄĚ. Dichiarazioni che indicano comunque il giocatore vicino alla porta d‚Äôuscita del club.