Calciomercato Napoli, Mourinho lo strappa a Spalletti: mossa a sorpresa

Mourinho e la Roma potrebbero beffare il Napoli sul calciomercato. I giallorossi sono pronti alla mossa a sorpresa per l’assalto decisivo.

Tempo di calciomercato e tempo di sfide tra club anche per quanto riguarda l’acquisto di calciatore. Una di queste mette di fronte il Napoli e la Roma, con i giallorossi di José Mourinho che avrebbero trovato il modo di beffare gli azzurri. Il tecnico portoghese è pronto a giocare una carta importante ed è certo che questo basterà, come accaduto con Dybala, per far propendere il calciatore per i giallorossi.

L’oggetto del contendere è Davide Frattesi. Il centrocampista classe ’99 del Sassuolo interessa infatti sia alla Roma che al Napoli. Secondo quanto riporta Tuttosport nelle ultime giornate i giallorossi avrebbero accelerato in maniera decisa per quanto riguarda il calciatore. Frattesi era stato nel mirino della Roma già in estate, ma poi non se ne fece nulla. Tiago Pinto a questo punto è deciso a dare la zampata decisiva e a chiudere finalmente l’affare beffando la concorrenza.

A favore dei giallorossi giocherebbe la contropartita tecnica che la Roma è in grado di mettere sul piatto. Il giovane Edoardo Bove, centrocampista classe 2002, interessa al Sassuolo. Pinto e Mourinho potrebbero quindi decidere di inserire il calciatore come contropartita tecnica, facilitando in questo modo l’assalto a Frattesi. Con buona pace degli altri club interessati: Napoli su tutti.

Roma, Bove per arrivare a Frattesi: il Napoli beffato?

Da vedere però se De Laurentiis accetterà di farsi da parte oppure proverà a rilanciare con un’offerta migliore per il Sassuolo. Frattesi d’altronde è uno dei migliori giovani calciatori italiani in circolazione. Cresciuto proprio nella Primavera della Roma, squadra nella quale appunto potrebbe presto tornare, Frattesi si è messo in mostra con la maglia del Sassuolo.

Con i neroverdi Frattesi ha già collezionato 50 presenze e 8 reti. Un bottino sufficiente per far si che fosse notato dal commissario tecnico Roberto Mancini e inserito nel giro dell’Italia. Con gli azzurri Frattesi ha già collezionato 4 presenze nella ultime Nations League nei due match contro Germania e Inghilterra.