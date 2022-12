😲 Calciomercato Napoli, spunta il sostituto di Osimhen: colpo di scena

Arrivano notizie di un possibile addio di Victor Osimhen, ma il Napoli avrebbe già individuato il nome del sostituto del nigeriano.

Victor Osimhen in questa prima parte di stagione si è confermato come uno degli attaccanti migliori del panorama calcistico della Serie A. Il nigeriano, che negli anni scorsi era stato frenato da alcuni infortuni, ha già messo a segno 10 gol in 14 apparizioni tra campionato e Champions League.

Con la maglia azzurra il bottino di Osimhen per adesso recita 38 gol in 76 presenze. Una media altissima di una rete ogni 180′. Numeri che inevitabilmente fanno si che il numero nove sia finito sui taccuini di diversi operatori di mercato, soprattutto di quelli provenienti dalla Premier League. Le voci di un interessamento delle big inglesi non sono una novità. Quest’estate United e Newcastle si erano affacciati alla finestra.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’intenzione del Napoli sarebbe però quella di trattenere il calciatore. Osimhen è fondamentale per gli azzurri. Tra la dirigenza azzurra e l’entourage del calciatore ci sarebbe terreno fertile per il rinnovo e i semi sarebbero stati già gettati. Il Napoli però si starebbe anche tutelando in caso di esito negativo sul rinnovo. Proprio per questo Giuntoli starebbe attenzionando Beto dell’Udinese.

Napoli, se parte Osimhen pronta un’offerta per Beto

L’intenzione del Napoli è quella di proseguire con Osimhen. Il rinnovo del contratto sarà argomento di discussione tra la società e gli agenti del calciatore, ma qualora dovesse arrivare un’offerta monstre, allora le cose potrebbero cambiare. Il Napoli, di fronte ad una proposta indecente, potrebbe cedere e consentire al nigeriano di partire.

Ecco quindi che prenderebbe quota l’ipotesi Beto dell’Udinese. Il calciatore dei friulani è considerato simile ad Osimhen per caratteristiche e, secondo gli osservatori azzurri, non faticherebbe ad adattarsi alla nuova realtà. La prima stagione italiana di Beto si è conclusa già in doppia cifra e le medie realizzative di quest’anno (per adesso 6 gol in 14 presenze) fanno pensare che il calciatore possa facilmente ripetersi.