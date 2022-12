😕 Napoli, che batosta per Spalletti: accordo vicino, sfuma l’obiettivo

Il Napoli lavora non solo in campo ma anche sul mercato. Cristiano Giuntoli monitora diversi talenti di livello internazionale.

Il Napoli e Luciano Spalletti lavorano in vista della ripresa del campionato. Il club azzurro ha finito il 2022 al primo posto in classifica, dominando sia in Italia che in Europa e il tecnico è stato abile a gestire le risorse a propria disposizione. Ora la squadra è da settimane al lavoro in vista del big match di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, obbligati quasi al successo.

Gli azzurri hanno 8 punti di vantaggio sul Milan campione d’Italia ed un vantaggio ancora superiore sui nerazzurri. Un successo del club azzurro nella sfida a Milano taglierebbe definitivamente fuori dai giochi Romelu Lukaku e compagni. Spalletti ha recuperato tutti i calciatori, rientrati dal Mondiale, e dovrebbe schierare la miglior formazione possibile.

Il club azzurro lavora alla preparazione mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, uno dei principali protagonisti dell’exploit della società di De Laurentiis, studia ancora i migliori prospetti del panorama mondiale. C’è nello specifico uno dei talenti del Mondiale nel mirino del dirigente azzurro. Giuntoli ha acquistato diversi giovani di grande prospettiva in estate e non ha alcuna intenzione di fermarsi, neanche nella sessione invernale.

Napoli, è autentica asta per Ounahi

Il centrocampista marocchino Azzedine Ounahi è stato uno dei protagonisti assoluti dei Mondiali in Qatar. Il numero 8 della Nazionale africana ha guidato la nazionale e il centrocampo con prestazioni di grandissimo livello, soprattutto nelle sfide ad eliminazioni diretta contro Spagna e Portogallo. Ounahi è finito sul taccuino di diversi club italiani ed europei.

Secondo quanto riporta RMC Sport l’Olympique Marsiglia è pronto a chiudere il colpo e anticipare la concorrenza. Il calciatore dell’Angers resterebbe in Ligue1 con la storica società transalpina pronta a investire tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Sul giocatore, sottolinea il portale, ci sono Napoli, Inter e Barcellona ma il Marsiglia vuole beffare tutti. L’Angers sembrerebbe intenzionato a sfruttare le buoni prestazioni al Mondiale e monetizzare con una cessione appunto già a gennaio.