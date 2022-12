Napoli, De Laurentiis al settimo cielo: pioggia di milioni in vista

Grandi notizie per Aurelio De Laurentiis. Esulta il presidente del Napoli, pioggia di milioni che arriva da alcuni giocatori azzurri.

Quando manco ormai poco alla ripresa del campionato, c’è anche chi guarda al calciomercato come elemento decisivo per il prosieguo della stagione. Non si prevedono grossi movimenti, anche se alcune squadre proveranno ad aggiustare alcune cose. Il Napoli, nella fattispecie, non dovrebbe fare operazioni importanti, se non condizionate dalle uscite che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Demme, Sirigu ma anche Zanoli e Gaetano, giocatori che nella prima parte di stagione hanno giocato poco e potrebbero, dunque, decidere di trovare maggiore spazio altrove.

Insomma, non si muoveranno i big. Almeno non adesso. Anche perchè il valore di alcuni di loro, soprattutto di quelli che sono arrivati la scorsa estate, è aumentato in maniera esponenziale nel corso degli scorsi mesi. Si faranno, chiaramente, delle riflessioni per il futuro anche per capire come il Napoli vorrà gestire alcune situazioni interne. Quelle che balza all’occhio è un dato riportato da ‘Sky Sport’ che parla proprio di quanto sia aumentato il valore economico di alcuni giocatori della Serie A. In cima alla classifica ci sono ben quattro giocatori del Napoli su cinque.

Napoli, De Laurentiis se la gode: i giocatori ‘rivalutati’ tra gli azzurri

Sono arrivati in estate, Kim e Kvaratskhelia, tra lo scetticismo di chi non li conosceva e non sarebbe mai aspettato un exploit importante come abbiamo visto nei primi mesi della stagione. Ed allora ecco che i valori economici di questi due giocatori sono aumentati in maniera importante. Per il georgiano, come riportano i dati forniti da ‘Football Benchmark’ e citati da ‘Sky Sport’, parlano di un balzo di +26.49 milioni di euro, per un valore attuale di 63.5 milioni di euro.

Bene anche il coreano Kim, con un +22.07 milioni di euro, per un valore attuale di 44.7 milioni di euro. Sale anche il valore economico di Osimhen, ed ad oggi si attesta su 80 milioni con +12.50 milioni di euro. Anche Lobotka quarto in questa particolare classifica, ha fatto registrare un +9.9 per un valore attuale di 25.8 milioni di euro. Al terzo posto, tra i giocatori di Spalletti, c’è l’atalantino Hojlund con +10.12 per un valore attuale in termini economici di 18.8 milioni di euro.