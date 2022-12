Milan, salti di gioia per Pioli: il doppio annuncio è una manna

Per il Milan di Stefano Pioli, in attesa della gara del prossimo 4 gennaio contro la Salernitana, bisogna registrare delle ottime notizie.

Dopo aver chiuso in sofferenza un 2022 fantastico, Il Milan ha una grandissima voglia di recuperare gli otto punti di distacco dal Napoli capolista. I rossoneri, infatti, hanno totalizzato sei punti nelle ultime quattro partite prima della sosta forzata per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, mandando così in fuga la squadra guidata da Luciano Spalletti.

Lo stesso Stefano Pioli, nel corso del programma ‘I re del calcio’ , che andrà in onda su Italia1 il prossimo 29 dicembre, ha ribadito la volontà di credere nella rimonta: “Napoli irraggiungibile? Il Milan ci deve credere, così come ha fatto l’anno scorso per uno Scudetto che sembrava impossibile da raggiungere”.

Se vorrà rimontare, il Milan dovrà sicuramente vincere la gara del prossimo 4 gennaio all’Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola. I rossoneri, infatti, visto lo scontro diretto tra Inter e Napoli, hanno la possibilità di guadagnare dei punti su almeno una diretta concorrente. Per Stefano Pioli, proprio per il match contro i granata, sono arrivate delle ottime notizie.

Milan, Stefano Pioli può esultare: contro la Salernitana di Davide Nicola ci saranno Saelemaekers e Calabria

Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, infatti, Alexis Saelemaekers e Davide Calabria hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Stefano Pioli, al netto di ulteriori problemi fisici, avrà a disposizione i due calciatori per la gara del prossimo 4 gennaio contro la Salernitana.

Oltre a Saelemakers e Calabria, Pioli nelle prossime ore riavrà anche Leao. L’attaccante esterno, infatti, tornerà a Milanello dopo il Mondiale disputato con il suo Portogallo. Per quanto riguarda Mike Maignan, invece, bisogna fare un discorso ben diverso. L’estremo difensore francese ha infatti ancora dei problemi al polpaccio sinistro ed è molto difficile che rientrerà per la finale di Supercoppa contro l’Inter del prossimo 18 gennaio a Riad.

In attesa della gara contro la Salernitana, il Milan giocherà venerdì prossimo l’amichevole contro il PSV Eindhoven. Il match contro il team olandese sarà molto utile per Stefano Pioli, visto che cpotrà verificare la condizione fisica della sua squadra.