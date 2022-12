Napoli, nome nuovo per la difesa: Giuntoli studia l’ex Milan

Il Napoli di Luciano Spalletti lavora per preparare al meglio il 2023. Il club azzurro studia anche mosse di calciomercato.

Il Napoli ha disputato una prima parte di stagione fenomenale. Gli azzurri sono primi in classifica in Serie A con un ampio margine ed hanno raggiunto la qualificazione agli Ottavi di Champions League senza patemi. Ora, dopo diversi anni, i tifosi e anche gli addetti ai lavori pensano che sia arrivato il momento di capitalizzare. La parola scudetto resta, seguendo i riti scaramantici partenopei, difficile da pronunciare ma la squadra ha ben 8 punti di vantaggio sul Milan campione d’Italia e secondo in classifica.

La squadra riprenderà subito alla grande il 2023 ed in pochi giorni dovrà affrontare l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Max Allegri. La Sampdoria di mezzo tra i due big match ed un Napoli che è consapevole di poter chiudere con netto anticipo il discorso scudetto o meglio sicuramente tagliare fuori le due rivali. La squadra sta affrontando diverse amichevoli per preparare al meglio la sfida.

Dopo il ko interno contro il Villarreal il club azzurro ospiterà questa sera al Maradona i francesi del Lille, un avversario tutt’altro che semplice. I rapporti tra i due club sono ottimi come testimoniano diverse trattative in passato e soprattutto l’affare Osimhen, arrivato in azzurro dal Lille per cifre record.

Napoli, nome nuovo per la difesa

La società è pronta anche per affrontare il calciomercato di gennaio dove il ds Cristiano Giuntoli proverà a rinforzare la squadra. La squadra partenopea è apparsa pressoché perfetta, ma il dirigente azzurro studia giovani talenti in giro sia per l’Italia che per l’Europa. Una situazione interessante e il ds anche stasera potrebbe essere protagonista.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Giuntoli ha intenzione di pescare ancora in casa Lille. Il brasiliano Juan Jesus è in scadenza ed è un pò avanti con l’età, ora il club studia alternative e una di queste è il centrale portoghese del Lille Tiago Djalo. Il giocatore, di 23 anni, è arrivato in Francia nell’affare Leao con il Milan, ma in Italia ha giocato solo nella Primavera rossonera. Ora potrebbe rappresentare un investimento low cost e molto funzionale al progetto azzurro.