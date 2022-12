Milan, la lotta Scudetto è dura: altra tegola per Pioli

Il Milan analizza le cattive notizie che provengono dal box infermeria e prende in considerazione una mossa per risolvere l’esigenza

Il Milan non ha buone ragioni per sorridere. E il distacco accumulato dal Napoli da parte dei campioni d’Italia nelle prime quindici giornate in questo caso non c’entra nulla. I rossoneri vivono altre perplessità, che potrebbero condizionare anche i piani prossimi della formazione di Stefano Pioli.

In particolare, il tecnico è costretto a fare i conti con un’assenza che già prima della sosta aveva creato qualche difficoltà alla squadra rossonera. La pausa per il Mondiale potrebbe non essere stata sufficiente a far rientrare l’allarme. Anzi, le ultime novità inducono a pensare ad una rivisitazione delle strategie per Paolo Maldini perché il recupero di Mike Maignan è più lento di ciò che ci si sarebbe aspettati nel club milanista.

Milan, recupero Maignan a rilento: il portiere francese resta ancora fuori e i rossoneri pensano a Sportiello

Il tempo avuto a disposizione in questa fase non è bastato per far rientrare l’allarme Mike Maignan. Il portiere francese del Milan è ancora costretto a fare i conti con il problema al polpaccio che gli ha fatto perdere parte della stagione fino a questo momento.

Il calciatore milanista, come riferisce la redazione di ‘Sport Mediaset’, si sottoporrà a nuovi accertamenti al suo rientro in Italia. Al momento prosegue il ritiro con la squadra a Dubai ma in casa Milan si preferisce procedere con la massima cautela per evitare altri problemi.

Secondo la redazione sportiva di ‘Mediaset’ le prossime due settimane saranno decisive per comprendere i tempi di recupero del numero uno. La sua presenza alla ripresa del campionato, contro la Salernitana, sembra comunque improbabile.

Se non dovessero arrivare notizie confortanti, il Milan valuterà l’arrivo anticipato di Marco Sportiello, a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto con l’Atalanta. L’estremo difensore classe 1992 di Desio è stato accostato in più circostanze ai rossoneri nell’ultimo periodo. Si era parlato di un suo arrivo in estate, a parametro zero. La situazione di Maignan potrebbe però comportare delle novità nelle strategie del dt Paolo Maldini.