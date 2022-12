Napoli-Lille, spavento all’improvviso: è successo poche ore fa

Napoli-Lille, l’episodio lascia tutti col fiato sospeso: quanto accaduto poche ore fa in città crea non poca agitazione. Ecco cosa è successo.

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto per affrontare la seconda parte di stagione. Dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, i partenopei ripartono dall’Inter. In calendario il 4 gennaio 2023, infatti, c’è la super sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. La società partenopea, intanto continua a lavorare. Dopo la mini tournée ad Antalya, in Turchia, dove i partenopei hanno affrontato l’Antalyaspor di Sahin ed il Crystal Palace di Vieira, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è arrivato il Villareal.

La squadra di Quique Setien e degli ex Napoli Pepe Reina e Raul Albiol si è imposta ai danni degli azzurri. Ovviamente, però, Spalletti ha dovuto fare a meno dei calciatori che hanno preso parte al Mondiale in Qatar e ne ha approfittato per effettuare non pochi esperimenti. Uno su tutti quello relativo alla posizione in campo di Giacomo Raspadori, schierato nel ruolo di mezzala. E poi il cambio modulo che dal collaudato 4-3-3 è passato ad un 4-2-3-1 che ha dimostrato non poche lacune.

Napoli-Lille, incidente in tangenziale per un motociclista della scorta: il gesto di Fonseca

Intanto, all’orizzonte, c’è la quarta ed ultima amichevole invernale. Domani alle ore 20:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, arriva il Lille di Paulo Fonseca, vecchia conoscenza del campionato italiano di Serie A. Il club francese, giunto in città poche ore fa, soggiornerà all’Hotel LHP Napoli Palace di viale Augusto, a pochi passi dall’impianto sportivo, per agevolare i trasferimenti.

Proprio durante il trasferimento dall’aeroporto di Capodichino alla struttura alberghiera nel cuore della città, è accaduto un imprevisto che ha destato non poca preoccupazione tra la formazione transalpina. Durante il tragitto in tangenziale, il bus del Lille ha assistito ad un incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista della Polizia di Stato, durante il sevizio di scorta del bus della squadra francese. Appena arrivato a destinazione, il tecnico Paulo Fonseca si è voluto sincerare delle condizioni dell’agente chiedendo notizie al responsabile delle forze dell’ordine presente all’esterno dell’albergo. Come riferisce ‘CalcioNapoli24, si tratta solamente di un grosso spavento e nient’altro.