💰 Napoli-Eintracht, salti di gioia per De Laurentiis: la notizia è una manna

Napoli alle stelle, e non solo per motivi di campo. Le ultime notizie in vista della Champions League fanno molto sorridere De Laurentiis.

Di bene in meglio, le cose per il Napoli. Se sul piano sportivo il club di De Laurentiis gode del primo posto in Serie A, a +15 sulla seconda, anche su quello economico la squadra azzurra sta ottenendo risultati importanti. Lo confermano le ultime notizie arrivate relativamente alla sfida degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, che vedrà Spalletti e i suoi tornare a confrontarsi con il calcio internazionale.

Martedì 21 febbraio, infatti, la squadra azzurra sarà di scena presso il Deutsche Bahn Park di Francoforte nella prima delle due partite che la vedranno opposta ai detentori dell’Europa League. Un match affascinante che rappresenta un’occasione d’oro per il Napoli per dare continuità alle ottime cose fatte vedere in Serie A e anche nei gironi di Champions League.

Il ritorno al Maradona è invece fissato in data 15 marzo, e molto probabilmente sarà una sfida decisiva. Proprio per questo il Napoli la preparerà al meglio, per massimizzare le sue possibilità di passaggio del turno. Potrebbe essere la prima volta del Napoli ai quarti di finale di Champions League, e il pubblico non vuole far mancare il suo supporto. I biglietti, infatti, stanno andando a ruba.

Napoli-Eintracht: vendita record dei biglietti al Maradona

Manca un mese esatto alla partita, ma l’entusiasmo dei tifosi è già alle stelle. Il sito Ticketone ha rivelato che, dopo appena tre ore dall’apertura della vendita dei biglietti per il match di ritorno, i posti sono già in esaurimento. Sono ad esempio già terminati quelli per il settore Superiore della Curva B, mentre sono già in via di esaurimento quelli per la Tribuna Nisida, la Curva A Superiore e il Distinti Superiore.

Testimonianza inequivocabile della passione che la squadra di Spalletti ha saputo trasmettere a tutto l’ambiente e ai tifosi. In vista del tutto esaurito del 15 marzo al Maradona, però, il Napoli si concentra sui prossimi impegni. Venerdì 17 trasferta in Serie A in casa del Sassuolo, poi l’andata col l’Eintracht in Germania, e quindi sabato 15 altra trasferta di campionato a Empoli. Seguiranno, a inizio marzo, le gare in casa contro Lazio e Atalanta, e poi al Maradona giungerà i tedeschi di Francoforte.