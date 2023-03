🔴 “Non penso a queste sciocchezze”: Napoli, arriva l’annuncio in conferenza

Molto giocatori del Napoli hanno attirato l’attenzione dei top club di tutto il mondo. Dal ritiro della nazionale arriva l’annuncio di uno degli azzurri.

Il Napoli si prepara ad entrare in un fase molto calda della stagione. Dopo la sosta, infatti, comincerà un ciclo di partite che determinerà in maniera concreta il prosieguo del cammino azzurro. La Champions League, ovviamente, sarà un elemento centrale all’interno di questa cavalcata. Lo Scudetto, chiaramente, resta il primo obiettivo ed ad oggi si può anche dire ampiamente alla portata. Ma fare bene in Europa è una delle prerogative di Aurelio De Laurentiis che a chiare lettere ha spiegato più volte quanto la società tenga a far bene anche in Champions.

Ci si affiderà al collettivo, il lavoro dell’allenatore, ma anche al rendimento di alcuni elementi della rosa che fino a questo momento hanno stupito. Kvara ed Osimhen, certo, ma anche Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo, ed in generale una fase difensiva che fino ad ora si è dimostrata solida e capace di contenere gli attacchi avversari. Tra i protagonisti anche Kim Min-Jae, arrivato all’ombra del Vesuvio la scorsa estate e già diventato un beniamino dei tifosi. Non era semplice far dimenticare un certo Kalidou Koulibaly, eppure il giocatore coreano è riuscito a mettere in campo delle prestazioni importanti con una costanza in termini di rendimento da far invidia ai migliori difensori del pianeta.

Napoli, Kim parla del futuro: arriva l’annuncio dal ritiro della Corea

Kim è uno che ha avuto un impatto molto importante sulla Serie A, riuscendo subito ad entrare in sintonia con l’allenatore ed i suoi dettami tattici. Un giocatore che ha anche attirato su di sé le attenzione di mezzo mondo. Cosa succederà in estate? Possibile che il Napoli sia costretto a cederlo? A parlare del futuro ci ha pensato proprio lo stesso difensore, dal ritiro della Corea del Sud.

“Infastidito dai rumors? Non posso essere infastidito”, ha detto il difensore. “Sono concentrato sulla squadra piuttosto che su queste sciocchezze”, ha ancora detto il giocatore del Napoli. “Mancano tante partite importanti – ha detto Kim – ed in questo momento voglio concentrarmi solo sul Napoli”. Il giocatore ha poi posti l’attenzione su quelli che saranno i prossimi mesi: “La stagione non è ancora finita, tutti dobbiamo essere ancora vigili, ho questo tipo di mentalità per il campionato”.