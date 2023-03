Napoli, solo così può andare via Osimhen: spunta il diktat di De Laurentiis

Il Napoli riflette sulle prossime operazioni di mercato e sul futuro di Osimhen. Ecco la strategia del presidente De Laurentiis.

Una macchina perfetta, allestita tra i dubbi e le perplessità di una folta rappresentanza dei tifosi. Timori durati lo spazio di qualche settimana, perché il Napoli targato 2022/23 ha dimostrato di essere molto più competitivo rispetto al passato. Merito non soltanto delle scelte di mercato fatte dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma anche del lavoro fatto quotidianamente da Luciano Spalletti.

Il mister originario di Certaldo, fin nei primi giorni del ritiro estivo, ha creato un amalgama perfetto all’interno dello spogliatoio conferendo alla propria squadra una specifica identità di gioco. Gli azzurri non adeguano il loro stile di gioco in base all’avversario affrontato, bensì lo impongono trovando sempre il modo di bucare le retroguardie e far esultare di gioia la tifoseria partenopea. Un’orchestra perfetta, trascinata da una serie di singoli di qualità internazionale come ad esempio Stanislav Lobotka.

L’ex Celta Vigo, con l’arrivo di Spalletti in panchina, è cresciuto in maniera esponenziale diventando uno dei migliori interpreti del proprio ruolo nel panorama calcistico europeo. Anche Victor Osimhen è migliorato sotto tutti i punti di vista, evolvendosi in un attaccante capace di dialogare con i compagni e di costruire alla costruzione della manovra. Il bottino del nigeriano, fin qui, è monstre: 25 reti e 5 assist in 29 apparizioni complessive. Numeri che lo hanno fatto finire nel mirino di diversi top club.

Napoli, stabilito il prezzo di Osimhen

È il caso del Manchester United, che già nella scorsa estate si era fatto avanti senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” di De Laurentiis. I Red Devils, per tamponare la partenza di Cristiano Ronaldo, a gennaio hanno preso in prestito Wout Weghorst. Una soluzione chiaramente di ripiego. Da giugno in poi scatterà quindi il nuovo forcing. Il Napoli, intanto, ha esposto il prezzo in vetrina facendo sapere agli inglesi che per portarlo via dall’Italia serviranno tra i 150 e i 160 milioni.

Gli azzurri al tempo stesso, come confermato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, hanno iniziato a riflettere sulla possibilità di trattenerlo e rinnovare il suo contratto. L’operazione, in particolare, può concludersi “a cifre extra-budget” ma tutto dipenderà dalle proposte che arriveranno. Per pensare al futuro, in ogni caso, c’è tempo. Adesso il Napoli è concentrato sullo scudetto e sulla Champions League.