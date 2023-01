Calciomercato Napoli, la Premier ha deciso: l’attaccante se ne va

La Premier League ha deciso di puntare sull’attaccante del Napoli, che la prossima estate potrebbe davvero andar via

Il Napoli ha nel suo parco attaccanti parecchi giocatori che in Premier League farebbero molto comodo. Si è parlato tanto del trasferimento di Hirving Lozano la prossima estate, con il messicano che ha un ingaggio troppo alto per le casse del club partenopeo dopo che De Laurentiis ha deciso di puntare sui giovani. Inutile soffermarsi più di tanto su Khvicha Kvaratskhelia, arrivato la scorsa estate e già nel mirino di tantissimi top club. Venderlo oggi rappresenterebbe già una grossa plusvalenza.

Ma l’attaccante che veramente potrebbe giocare in Premier League è Victor Osimhen, che già la scorsa estate è stato tentato dal Manchester United. In un affare clamoroso con Cristiano Ronaldo e un’offerta da 100 milioni di euro cash mai concretizzata del tutto. Il futuro dell’attaccante nigeriano, però, potrebbe essere proprio coi Red Devils che si sono liberati della zavorra CR7 e non avrebbero problemi a pagare il cartellino del giocatore.

Napoli, Osimhen al Manchester United

Secondo quanto riferito da ESPN, il Manchester United ha come principale obiettivo dell’attacco, Victor Osimhen. Su di lui Erik ten Hag vorrebbe concentrare le risorse economiche del club inglese nella prossima estate. E’ possibile che l’attaccante nigeriano vada via, insieme anche a Zielinski e Lozano. Altrimenti si dovrà trattare per forza di cose per un rinnovo al rialzo. I Red Devils vorrebbero anche prendere Benjamin Sesko, mentre ci sono state delle voci riguardo Harry Kane che non ha ancora rinnovato con il Tottenham e non è detto che lo faccia.

Osimhen ieri è stato ancora una volta decisivo, stavolta a Marassi contro la Sampdoria. Suo è stato il gol del momentaneo 0-1, che ha sbloccato una partita che si era messa male dopo il rigore sbagliato da Politano. Non che il Napoli stesse soffrendo tanto, certo, ma il fatto di non sbloccarla subito poteva iniziare a innervosire la squadra di Spalletti. Per il centravanti partenopeo, sono dieci i gol in campionato in tredici partite, primo calciatore ad andare in doppia cifra.