Napoli, pioggia di milioni in arrivo: non è solo ADL a gongolare

A Napoli è in arrivo una vera e propria pioggia di milioni e a beneficiarne non è solo il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Domani gli azzurri avranno a disposizione il primo match point. Certo, tutto dipenderà in primis dalla Lazio che non deve vincere a Milano contro l’Inter e poi toccherà agli azzurri battere la Salernitana nel derby campano che inizierà esattamente dopo il triplice fischio del match di San Siro.

Uno Scudetto che naturalmente significherà un ottimo introito economico, sia diretto che indiretto, basti pensare all’aumento del valore del marchio Napoli, per il presidente Aurelio De Laurentiis. Ma il patron azzurro non è il solo a sorridere. In questi giorni infatti l’intera città è invasa da turisti da ogni dove che, approfittando anche del ponte del primo maggio, sono pronti a vivere da vicino la festa Scudetto.

Secondo uno studio della Confesercenti Campania, l’indotto turistico e commerciale generato dalla festa scudetto del Napoli è pari a oltre 3 milioni di euro per ogni fine settimana, con un totale di circa 15mila turisti che arriveranno principalmente per visitare i luoghi storici del tifo, le zone centrali di Napoli addobbate a festa e per partecipare all’entusiasmo per il terzo tricolore del Napoli.

Napoli, numeri da record. Anche il turismo calcistico fa la sua parte

Il presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo, sottolinea: “Oltre alle attrazioni paesaggistiche, culturali, artistiche, gastronomiche e storiche, ci aspettiamo anche migliaia di visitatori appassionati di calcio e sportivi in generale che affolleranno la città di Napoli per partecipare ai possibili festeggiamenti per il terzo scudetto.” La stima del fatturato per il “turismo calcistico” è stimata per una cifra di oltre 18 milioni di euro, considerando quanto già incassato e quanto si incasserà sino a giugno, per un totale di 6 fine settimana.

Il presidente Schiavo sottolinea poi: “Teniamo a specificare l’importanza di gestire al meglio questo patrimonio ulteriore e questo surplus per l’economia della città, garantendo servizi efficienti e trasporti pubblici puntuali.” In totale, oltre al fatturato da turismo calcistico, si stima che per Napoli ci sarà un giro d’affari di 54 milioni di euro in questi giorni.