Osimhen, è caos totale: è tutto vero, esplode la lite

Si sta catenando un caos attorno all’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Ecco costa starebbe succedendo.

La stagione di Victor Osimhen è di quelle da incorniciare. Al di la dei risultati con la squadra, anche dal punto di vista personale l’attaccante nigeriano ha messo a segno numeri davvero straordinari. Stiamo parlando di un calciatore che ha segnato 21 reti in campionato e, a meno di clamorose strisce di gol di chi insegue, quasi certamente sarà capocannoniere della Serie A.

Naturale quindi che il già grande interesse attorno a lui, basti pensare che questa estate è stato lungamente inseguito dal Manchester United, sia ulteriormente aumentato con altre big che si sono accalcate per poterlo acquistare. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, uno che notoriamente è bottega cara, ha già chiarito che, se sarà cessione, sarà alle condizioni degli azzurri. Il che, tradotto, significa che per almeno un’offerta a tre cifre.

Questo restringe e non di poco lo spettro delle papabili interessate. Non sono molte infatti le squadre che possono affrontare una spesa del genere. Tra queste c’è però il PSG. Il club francese non ha mai fatto mercati a risparmio, abituandoci a colpi davvero impressionanti per cifre mosse come Neymar o Mbappé. E di certo la dirigenza parigina non avrebbe remore a spendere oltre 100 milioni per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante nigeriano del Napoli. C’è però un problema, interno al PSG, e che potrebbe far saltare qualsiasi tentativo di acquisto del calciatore.

PSG, divergenze sul mercato: il ds Campos vuole Osimhen, ma la proprietà…

Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb ci sarebbe al momento uno scontro di vedute in atto nel PSG. Il direttore sportivo dei transalpini, Jorge Campos, è fortemente convinto della possibilità di puntare e prendere Victor Osimhen. A frenare il dirigente non sarebbe però la richiesta di Aurelio De Laurentiis, o meglio non sarebbe quella la prima fonte di problemi. A tenere in stand by Campos ci sarebbe infatto una diversa visione sul grande colpo della prossima estate.

La proprietà del PSG infatti starebbe pensando di ‘francesizzare’ la squadra. In tal senso preferirebbero un attaccante francese al posto di Osimhen. La scelta numero uno è Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht Francoforte, autore anche lui di una stagione di altissimo livello. Staremo a vedere quale delle due visioni la spunterà, oppure se alla fine al PSG opteranno per una terza opzione.