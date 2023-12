Mercato Napoli, è fatta: arriva subito in città

Decolla la trattativa avviata la scorsa estate, le ultime indiscrezioni danno l’affare per certo: ecco come stanno le cose

Reduce da un travagliato inizio di stagione, il Napoli è stato clamorosamente sconfitto dal Frosinone per 4-0 nel match disputatosi al Maradona valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

La dolorosa debacle ha, di fatto, tolto ogni speranza a coloro che ritenevano la squadra azzurra sulla via della guarigione dopo l’arrivo in panchina di Walter Mazzari al posto di Rudi Garcia. Compreso il presidente Aurelio De Laurentiis, pronto adesso a mandare in scena una vera e propria rivoluzione.

‘Non potendo’ esonerare il tecnico di San Vincenzo, il patron partenopeo ha deciso di concentrare i suoi sforzi sulla sessione invernale di calciomercato.

Probabilmente, buona parte del tesoretto accumulato nel biennio 2022-2023 verrà investito per rinforzare il reparto difensivo, irriconoscibile dopo l’addio di Kim Min-Jae.

Qualche operazione, però, verrà fatta sicuramente anche a centrocampo. Perché nelle ultime ore, oltre all’assenza di Anguissa per circa un mese (Coppa d’Africa), all’incertezza sul futuro di Zielinski e alla poca affidabilità di Gianluca Gaetano, si è aggiunto un altro aspetto che rende necessario rimpolpare la mediana: l’imminente cessione di Eljif Elmas.

Stando infatti a quanto riferiscono diverse fonti dell’ambiente napoletano, il talentuoso centrocampista macedone sarebbe in procinto di lasciare l’ombra del Vesuvio per trasferirsi altrove. Precisamente in Germania, per legarsi ad un club di Bundesliga che già da tempo sta cercando di portarlo tra le proprie fila. L’addio, praticamente, è ormai dato per scontato.

Napoli-Elams, l’addio è imminente: le ultime sul futuro del macedone

Elmas è diretto a Lipsia alla ricerca di una maggiore centralità. La cifra pattuita dal club campione d’Italia e da quello tedesco per concludere l’affare è di 25 milioni di euro.

Lo ricordiamo, la società di proprietà della Red Bull aveva cercato di assicurarsi il centrocampista macedone già durante la scorsa estate, quando si vide declinare una proposta da 30 milioni.

Adesso sembrerebbe che l’assalto avrà un epilogo diverso. Sarà interessante capire come De Laurentiis e i suoi uomini intenderanno sostituire un giocatore che, almeno fino a giugno, sembrava avere un ruolo cruciale nel nuovo corso azzurro.

