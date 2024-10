Napoli: c’è un problema Lukaku? La mossa di Conte

Cosa è successo dopo Empoli Napoli? Arrivano aggiornamenti riguardo la reazione di Lukaku al momento della sostituzione. Perché Conte l’ha tolto dal campo, ecco tutti i dettagli.

La vittoria di Empoli è un segnale che conferma la crescita del Napoli che, nonostante le difficoltà, è riuscito a vincere e a mantenere il primato in classifica. Adesso, sulla strada degli azzurri arriverà il Lecce che dovrà riscattare il pesante ko interno contro la Fiorentina. Ultima spiaggia per mister Gotti, alle prese con le voci relative al possibile esonero che potrebbe arrivare proprio in caso di ko al Maradona contro gli azzurri.

Intanto, emergono dei retroscena relativi alle motivazioni che hanno spinto Conte a sostituire Lukaku contro l’Empoli. Un cambio inaspettato, anche da parte dei tifosi.

Il mantra juventino sta iniziando a risuonare anche nello spogliatoio del Napoli: “Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta”.

Un Napoli cinico, di misura, ha superato l’ostacolo Empoli grazie ad un calcio di rigore trasformato da Kvara. Una prestazione, quella degli azzurri al Castellani, che ha lasciato non poche perplessità per una parte della tifoseria abituata ad un altro tipo di calcio.

Di certo, la prestazione del Napoli non è stata positiva ma l’importante è stato portare a casa i tre punti, che hanno confermato la squadra al primo posto in classifica.

Napoli: cosa è successo a Lukaku dopo la sostituzione?

E’ il giornalista di Repubblica Antonio Corbo a fare il punto riguardo la scelta di Conte di sostituire Romelu Lukaku.

Una mossa definita “esemplare”, per dare un messaggio a tutta la squadra che fino a quel momento non stava facendo bene.

La prestazione contro l’Empoli sarà sicuramente valutata con attenzione da parte dello staff tecnico che insieme ai giocatori analizzerà la partita della squadra e dei singoli. La cosa importante, però, è l’aver vinto la gara anche in maniera sporca. Lo scorso anno, per esempi, gare del genere non avrebbero portato alcun punto al Napoli.

Una conferma di come l’aria sia cambiata dopo l’arrivo di Conte in panchina e le scelte del tecnico che si sono rivelate, alla fine, decisive.

Conte e il messaggio indiretto a Lukaku e Spinazzola

Antonio Corbo ha spiegato, a modo suo, le motivazioni che hanno portato alle due sostituzioni di Lukaku e Spinazzola. Due calciatori richiesti da Conte nel calciomercato estivo.

“La scelta di tirarli fuori dal match è un esempio. Li ha voluti avvertire, se vi ho fatto prendere al Napoli dovete giocare come dico io e così non va bene. Ecco perché il doppio cambio non è un caso ma un messaggio criptico dell’allenatore verso i due esperti calciatori”.