Sta vincendo il campionato: Napoli, il nuovo tecnico dalla C

In casa Napoli è già tempo di pensare al futuro e il primo nodo da sciogliere è quello riguardante la panchina: l’ultima idea è clamorosa

Il pareggio ottenuto a San Siro contro l’Inter tiene in vita le speranze del Napoli di qualificarsi alla prossima Champions League. La missione, tuttavia, è molto complicata e in casa azzurra lo sguardo è già rivolto alla programmazione del prossimo futuro. Obiettivo non commettere gli stessi errori in cui si è incappati nell’ultimo anno, a cominciare dalla panchina.

Sì, il primo nodo da sciogliere all’ombra del Vesuvio riguarda il tecnico che guiderà la squadra partenopea a partire dall’estate. Perché con ogni probabilità, Francesco Calzona non sarà riconfermato e tornerà a guidare la nazionale slovacca a tempo pieno. Stando alle indiscrezioni, sulla lista del presidente Aurelio De Laurentiis vi sarebbero molteplici nomi, tra cui quelli di Antonio Conte, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano.

Le tre alternative citate poc’anzi, però, non sembrerebbero essere le uniche vagliate da De Laurentiis. Quest’ultimo, infatti, sempre stando alle voci di corridoio, starebbe valutando anche profili emergenti come Francesco Farioli, 35enne toscano attualmente al Nizza. E chissà che il patron non abbia fatto un pensierino nei confronti di un profilo che quest’anno in Campania sta facendo faville…

Il nome in questione è quello di Guido Pagliuca, attuale tecnico della Juve Stabia capolista del Girone C della terza serie nostrana.

Napoli, chi sarà il prossimo allenatore? Spunta Pagliuca della Juve Stabia

La sua ‘candidatura’ è stata caldeggiata dall’ex calciatore Roberto Rambaudi. “Allenatore del Napoli in futuro? Bisognerà capire anche se ci sarà e chi sarà il nuovo Direttore Sportivo. Faccio il nome di Guido Pagliuca per stimolare una discussione”, ha detto il classe ’66 nativo di Moncalieri durante la trasmissione ‘Il bello del calcio’ in onda su Televomero.

“Lui con la Juve Stabia sta conducendo un grande campionato per come sta facendo giocare la squadra. Ha qualche problema caratteriale ma sono convinto che con la promozione in Serie B possa cambiare atteggiamento, lui è un addestratore e si vede la sua mano sulla squadra”, ha aggiunto.

Inutile dire che il nome di Pagliuca ha generato un po’ di perplessità tra i tanti tifosi azzurri che si trovavano dinanzi alla tv. E in effetti, se il Napoli dovesse davvero decidere di affidargli la panchina, sarebbe certamente una scelta clamorosa.