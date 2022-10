Lazio-Udinese, guaio per il tecnico: il top si è infortunato

Che tegola in Lazio-Udinese! Ambiente e tifosi destabilizzati dall’infortunio dell’attaccante fondamentale: è successo nel corso del primo tempo.

La Lazio sta giocando contro l’Udinese in casa propria, allo Stadio Olimpico. Sotto il cielo della Capitale, al momento dell’intervallo, il risultato è fermo sullo 0-0. Ma una dura tegola si è abbattuta sulla squadra biancoceleste: ecco cos’è accaduto.

Che tegola in casa della Lazio, con Ciro Immobile che è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco contro l’Udinese prima dello scoccare della mezz’ora. L’attaccante, imprescindibile per Sarri e per l’intero ambiente laziale, si è arreso al ko.

Nel momento in cui la Lazio stava mettendo in maggiore difficoltà, con gli strappi offensivi propugnati specialmente da Milinkovic-Savic, Immobile si è fermato con un’espressione di dolore. Le ultime.

Lazio-Udinese, che tegola per Sarri: Immobile costretto al cambio, infortunio muscolare per lui

Ciro Immobile è rimasto quindi in campo, per Lazio-Udinese, solamente per 29′. Neanche il tempo di rendersi pericoloso, sotto porta come solo lui sa fare, che ha dovuto chiedere il cambio rivolgendosi alla panchina. Maurizio Sarri è corso così ai ripari, sostituendo l’attaccante di punta con Pedro.

Da una prima analisi sembrerebbe trattarsi di un infortunio muscolare per il biancoceleste. Dopo uno scatto in area di rigore, infatti, Immobile si è immediatamente fermato. Ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra e ha iniziato a coprirsi nervosamente il volto con la maglia. La smorfia, tra dolore e nervosismo, non rassicura l’ambiente. Ma il giocatore è comunque uscito sulle sue gambe, anche se zoppicando. Si attendono le risposte degli esami strumentali che verranno svolti.