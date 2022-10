“Mi somiglia”: Napoli, l’annuncio su Lobotka che fa impazzire i tifosi

Tifosi del Napoli sempre più pazzi di Stanislav Lobotka e del suo modo di giocare: arrivano gli elogi dell’ex Roma

Stanislav Lobotka si è preso il centrocampo del Napoli. La sua crescita costante nell’ultimo anno, ha permesso a Spalletti di affidarsi a un centrocampo a tre. L’allenatore dei partenopei ha anche cambiato ruolo a Piotr Zielinski, che da mezzala si esprime nettamente meglio rispetto al ruolo di trequartista. Lo slovacco rispetto a quando c’era Gattuso è un altro giocatore, complice anche un ritrovato stato di forma come ai tempi del Celta Vigo.

Da Luciano Spalletti e da tante persone del mondo Napoli, Lobotka è stato paragonato ad Andres Iniesta per l’importanza nel gioco dei partenopei e per le movenze in campo. Un paragone più che azzardato, considerando che lo spagnolo è stato uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio. Proprio dello slovacco, ha parlato David Pizarro, uno che a Roma ha fatto grandi cose con Spalletti.

Napoli, senti Pizarro: “Lobotka mi somiglia”

David Pizarro, ex centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero: “Lobotka è quello che mi somiglia di più, l’uomo giusto. Finalmente il Napoli ha trovato un nuovo Pizarro”. Una frase che fa felici tutti i tifosi, considerando ciò che ha fatto il cileno con la maglia della Roma. Qualche differenza chiaramente in zona gol, dove lo slovacco deve ancora migliorare.

E’ già tempo di Roma-Napoli, dunque. All’Olimpico scenderà in campo un giocatore simile a Pizarro, ma non vestirà la maglia giallorossa.