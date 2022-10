“Il suo calcio…”: Napoli, Sabatini spiazza tutti su Spalletti e Giuntoli

Le parole del direttore sportivo Walter Sabatini sul Napoli e in particolare su Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli

Walter Sabatini la scorsa stagione ha scritto un pezzo importantissimo di storia del calcio italiano recente. La Salernitana era praticamente fallita, Iervolino lo ha ingaggiato e il direttore sportivo con Nicola ha salvato la squadra all’ultima giornata. L’ex ds dei granata ha lavorato a Roma anche con Luciano Spalletti, protagonista di un grande avvio con il Napoli.

Tanti sono gli elogi ricevuti da Spalletti da quand’è iniziata la stagione, sia per quanto fatto in Serie A, sia in Champions League. Ma quelli di Sabatini sono speciali, perché arrivano da un grande dirigente del calcio italiano e da un uomo di calcio di cultura di altissimo spessore. Complimenti ricevuti, tra l’altro, anche da Giuntoli.

Napoli, gli elogi di Sabatini a Spalletti e Giuntoli

Walter Sabatini, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di TV Play di Spalletti: “Il suo calcio ristora l’animo e lo spirito. Un calcio meraviglioso, non faccio fatica a riconoscerlo, ma non perché ho lavorato con lui”. Poi prosegue anche su Giuntoli: “Ha svolto un lavoro eccezionale sia in entrata, sia in uscita”. C’erano diversi dubbi sul Napoli durante il calciomercato estivo. Alla fine, il ds dei partenopei ha portato a casa grandi giocatori come Kim, Kvaratskhelia e Raspadori.

Questo Sabatini lo sa, e comunque è consapevole anche delle difficoltà che avrebbe incontrato Spalletti. C’è stato un momento della stagione dove, coi due pareggi consecutivi tra Fiorentina e Lecce, c’era stato un po’ di malumore. Ma il calcio meraviglioso del tecnico di Certaldo ha riaggiustato le cose.