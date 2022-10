⚡ I più veloci del Napoli: dietro Osimhen c’è un calciatore impensabile

Chi sono i giocatori più veloci del Napoli: Osimhen al primo posto, dietro di lui una sorpresa per tutti i tifosi

Il momento d’oro del Napoli continua.

Gli azzurri vincono ancora, e soprattutto danno spettacolo. Sassuolo demolito con 4-0 senza diritto di replica.

Victor Osimhen, rientrato dall’infortunio solo poche settimane fa, è andato a segno con una tripletta. Da quando è tornato, ha siglato sei reti in tre partite e venti minuti.

Numeri incredibili di un attaccante che sta mettendo a tacere tanti scettici. L’ex Lille è il perfetto finalizzatore di una squadra che ha accelerazioni incredibili e una facilità a verticalizzare il gioco che mette davvero in difficoltà chiunque.

Su Osimhen le parole si sprecano. Non solo reti: il nigeriano è straordinario per la cattiveria agonistica, per come si sbatte per la squadra e per la capacità di legare il gioco con i compagni di squadra. Che lo hanno come punto di riferimento: lo cercano e lo trovano.

Napoli, i giocatori più veloci: c’è una sorpresa, tifosi spiazzati

Il momento super di questo Napoli è dovuto ad una serie di fattori. Sembra evidente che mentalmente questa squadra è una corazzata: l’addio dei veterani e l’arrivo di gente più giovane abbia portato una ventata d’aria fresca, un approccio più “leggero” alle partite che sta dando benefici a tutto l’ambiente.

Perché sì, il Napoli sembra davvero avere le ali ai piedi.

Un altro fattore che incide è la condizione fisica e atletica della squadra. Come riportato da Paolo Bargiggia su Twitter, i dati sulla velocità raggiunta dai giocatori azzurri sono incredibili.

Conoscere i parametri atletici della Corazzata @sscnapoli aiuta a capire la forza della squadra: @victorosimhen9 37 km/h velocità di punta; Kim 35 km/h; @HirvingLozano70 35; Kvara 34; Lobotka 34. Dati presi col Gps in allenamento e in gara. Giuntoli ha costruito una Dream Team. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 30, 2022

Il più veloce è, manco a dirlo, Osimhen con 37 km/h.

Al secondo posto, un po’ a sorpresa, c’è invece Kim Min-jae, l’altra rivelazione di questa prima parte di stagione del Napoli: 35 km/h.

Lozano uguale al sudcoreano, Kvaratskhelia e Lobotka invece 34 km/h.

I dati sono stati raccolti con il GPS durante l’allenamento. “Giuntoli ha costruito un Dream Team“, ha scritto il giornalista in chiusura del suo tweet. Difficile dargli torto in questo momento.