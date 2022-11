Liverpool, tifosi innamorati di Kvara: ma il motivo non riguarda il talento

Kvaratskhelia è stato protagnista di un gesto che ha fatto innamorare non solo i tifosi del Napoli, ma anche quelli del Liverpool.

Il Napoli ieri sera è uscito sconfitto dal match di Anfield contro il Liverpool. Gli azzurri, infatti, sono stati sconfitti dagli uomini di Jurgen Klopp nell’ultima gara della fase a gironi della Champions League con il risultato di 2-0.

Nonostante il ko, la squadra guidata da Luciano Spalletti, grazie al 4-1 dell’andata, si è qualificata agli ottavi di finale della massima competizione europea per club come prima del girone A. Oltre al primato, il match contro il Liverpool ha dato altre ottime notizie ai tifosi del Napoli.

Il team campano, infatti, non ha sentito minimamente la pressione che solo stadi come l’Anfield riescono a dare alle squadre ospiti. Anzi, fino ai due gol del Liverpool, il Napoli è stata la squadra che è andata più vicina alla rete del vantaggio. Una di queste occasioni è capitata sul piede di Kvaratskhelia. Proprio il georgiano è stato applaudito non solo dai sostenitori partenopei, ma anche da quelli dei ‘Reds’.

Kvara ha evitato di calpestare il logo del Liverpool: gli applausi dei tifosi inglesi

Il ‘Corriere dello Sport’, infatti,ha riportato che Kvaratskhelia, come si evince dalle immagini del video del giornalista Peppe Annarumma, al momento del suo ingresso ad Anfield, ha evitato di calpestare il logo del Liverpool.

Questo profondo atto di rispetto del calciatore georgiano nei confronti del team avversario non è affatto passato inosservato, visto che è diventato subito virale sui social. Da sottolineare che altri due calciatori del Napoli hanno evitato di camminare sopra lo stessa del Liverpool, ovvero Matteo Politano e Mathias Olivera.