Osimhen, è tutto vero: l’ufficialità gela i tifosi che non si rassegnano

Il Napoli di Osimhen continua a brillare in Serie A. Nelle ultime ore è scoppiata una polemica social e il nigeriano è tra i protagonisti.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha ottenuto nel turno infrasettimanale la decima vittoria consecutiva, dati che permettono agli azzurri di scappare in fuga nella Serie A. Il 2 a 0 contro l’Empoli va a segno con le reti di Lozano e Zielinski, gli azzurri dominano e danno spettacolo dominando la Serie A. Da Kvaratskhelia ad Osimhen, in tanti regalano soddisfazioni ai tifosi che stanno giustamente sognando.

Il centravanti nigeriano ha saltato alcune gare per infortunio, ma sta letteralmente trascinando gli azzurri, a suon di reti e grandi prestazioni. Osimhen ha siglato 8 reti in 9 partite di campionato ed è risultato decisivo nelle ultime gare. Per questo motivo si è innescata una pesante polemica nelle ultime ore.

Come ogni mese il gioco Fifa ha pubblicato la statistica riguardo il Player of the Month, il famoso POTM. Questo mese è stato l’attaccante del Milan Rafa Leao a conquistare questo record, ma questa scelta ha fatto molto discutere. Leao è stato il miglior giocatore della scorsa stagione, ma nelle ultime gare ha mostrato un rendimento altalenante.

Leao davanti ad Osimhen, la scelta divide i tifosi

Attraverso un post ufficiale il videogioco della EA ha comunicato la scelta del premio (a cui contribuiscono anche i tifosi) e ciò ha generato tante polemiche. Leao davanti a tutti è stata una scelta molto criticata e i tifosi si sono scatenati sui social. Questa scelta ha fatto infuriare i napoletani e non solo.

I tifosi del Napoli hanno lamentato l’assurdità di questa scelta, una protesta condivisa anche dai tifosi di Inter e Lazio. Questi hanno reclamato per i propri beniamini Barella e Milinkovic-Savic, autori anch’egli di un grande mese di Ottobre. Il post della EA ha generato numerose polemiche e tanti tifosi hanno protestato per una scelta, a loro dire, condivisa da pochi.