Calciomercato Napoli, Giuntoli lo molla e la rivale ringrazia: sarà ufficiale

Il Napoli esce di scena dalla trattativa di mercato e la rivale ringrazia: presto sarà ufficiale, il giocatore si prepara ad approdare in Serie A.

Il Napoli si concentra su altre trattative di calciomercato e la rivale affonda per concludere l’operazione. Sarà ufficiale già a gennaio, ma intanto il giocatore si prepara al trasferimento.

Cristiano Giuntoli, nelle scorse settimane, aveva posto l’attenzione con il Napoli sul profilo di Ola Solbakken. Il giocatore del Bodo approderà però alla fine tra le file di una diretta concorrente in campionato.

Sorride perciò José Mourinho e tutta la Roma. A gennaio sarà ufficiale, ma per l’arrivo in Italia e a Trigoria manca ormai veramente pochissimo. Le ultime novità e il motivo per cui il Napoli l’ha ‘mollato’.

Calciomercato Napoli, il giocatore si prepara ad approdare in Serie A: la Roma ringrazia

La Roma, secondo quanto riferito da ‘SportMediaset’, quindi si sta preparando ad accogliere il giovane Ola Solbakken. Si tratta solamente di poche ore, poi il norvegese approderà nella Capitale.

“Ola Solbakken – si legge – è pronto a sbarcare a Roma. Domani, probabilmente in serata, l’attaccante norvegese sarà nella Capitale”. Il contratto del classe 1998 è in scadenza a fine 2022 col Bodo-Glimt. Cristiano Giuntoli, con il Napoli interessato al suo profilo, ha mollato la presa vista la permanenza di Politano nel ruolo di esterno destro.

L’operazione potrebbe così sbloccare per i giallorossi la partenza di Shomurodov verso nuovi orizzonti. Il giocatore piace, infatti, alla Cremonese e al Bologna, quindi per lui il futuro può continuare in una squadra di Serie A.