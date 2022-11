Calciomercato Napoli, brutte notizie per Giuntoli: si inserisce la Juventus

La Juventus pronta a rovinare i piani di mercato del Napoli. Brutte notizie per Cristiano Giuntoli? Ecco l’indiscrezione che arriva all’improvviso

Programmazione e coraggio: questi sono stati i due fondamentali che hanno supportato il mercato estivo fatto dal Napoli negli ultimi mesi. Il DS Giuntoli ha puntato senza remore su elementi inediti (come Kim e Kvaratskhelia) e, adesso, sta raccogliendo i frutti di un lavoro e di un’intuizione nata e sviluppata nel tempo.

Programmazione e coraggio che saranno alla base anche delle prossime mosse del mercato del Napoli, che sta già guardando con attenzione alle prossime mosse da mettere in atto sullo scacchiere. Giuntoli è sempre vigile e curioso a quello che succede in Serie A e non solo. E come riportato anche dai quotidiani specializzati nelle scorse settimane, c’è già qualche nome sulla lista degli azzurri che potrebbe tornare a scaldarsi nei prossimi mesi.

Napoli, la Juventus si inserisce sul mercato: brutte notizie per Giuntoli?

Nome come quello di Guglielmo Vicario. Il giovane portiere di proprietà dell’Empoli è stato sondato dal Napoli nel corso dell’ultima estate, quando la permanenza di Alex Meret sembrava tutt’altro che certa. Adesso gli azzurri si sono ormai defilati sul portiere dei toscani e della Nazionale italiana, ma resta comunque un profilo gradito al DS Cristiano Giuntoli.

Profilo però gradito anche alla Juventus, come rivelato da ‘Gazzetta.it’. L’ex scuola Cagliari è entrato nel mirino dei bianconeri in vista della prossima estate e in vista del ricambio generazionale che potrebbe colpire la porta della Vecchia Signora. Dopo 5 anni potrebbe essere giunto il momento dei saluti per Szczesny e il nome di Vicario risulterebbe il primo nome della lista per raccoglierne l’eredità.