Napoli-Milan sul mercato, colpo di scena Mertens: tifosi spiazzati

Intrigo tra Napoli e Milan anche sul mercato e non solo in campionato: colpo di scena che coinvolge Dries Mertens

Napoli e Milan si sfideranno nei prossimi mesi per chi dovrà vincere lo scudetto. Juventus e Inter sperano ancora di inserirsi nella lotta, ma ad oggi la squadra più vicina ai partenopei è quella di Stefano Pioli. Tante sono state le defezioni per i rossoneri, ma alcuni colpi al 90′ hanno permesso di mantenere lo svantaggio di -8. Questo anche perché la panchina si è dimostrata più corta del previsto. Una situazione che Maldini vuole cambiare al più presto.

In particolare, è stato il centrocampo il reparto che ha offerto meno alternative. Tonali e Bennacer hanno praticamente giocato tutte le partite, con Pobega e Vranckx ancora non all’altezza e Krunic utilizzato più avanti. Poi c’è Tiémoué Bakayoko, che a Napoli conoscono molto bene, che non ha collezionato nemmeno un minuto con il Milan. E a breve potrebbe lasciare Milano, visto che vuole giocare con continuità.

Milan, l’ex Napoli Bakayoko con Mertens

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la prossima destinazione di Tiémoué Bakayoko potrebbe essere il Galatasaray. Il centrocampista francese in questa sessione di mercato farà ritorno al Chelsea dal prestito al Milan, durato un anno e mezzo e caratterizzato da problemi fisici, scarso feeling con Pioli e poche partite giocate. Ha vinto lo scudetto, certo, ma è ormai fermo da sei mesi. Il Galatasaray lo ha messo nel mirino e si tratta dell’ennesimo giocatore proveniente dal campionato italiano. Il club turco ha puntato anche su Torrei, Icardi e Mertens.

Proprio con Mertens, Bakayoko ha condiviso l’esperienza al Napoli nella stagione 2020/21. Era arrivato come uno dei pochi acquisti di quell’estate insieme a Victor Osimhen. Dopo un ottimo avvio, il francese si era un po’ perso e infatti Gattuso spesso gli preferiva Demme. Un quinto posto finale che valse l’Europa League e la mancata conferma da parte del Napoli, che in quella sessione di mercato si assicurò Frank Anguissa dal Fulham. Un grande affare.