Calciomercato, adesso è ufficiale: l’ex Napoli riparte dal Brasile

Sono tanti i giocatori del Napoli che negli ultimi anni non hanno dimostrato granché: uno di questi ripartirà dal Brasile

Non tutte le ciambelle nascono col buco. Ci sono dei giocatori che, per quanto la società possa investire e crederci, possono non rispettare le aspettative. Il Napoli degli ultimi anni ha indovinato quasi tutti gli acquisti. Chi più, chi meno, ha dimostrato di poter stare in questa rosa. Ma ci sono stati anni in cui la conta degli affari positivi e negativi era quasi in equilibrio, come per esempio gli anni di Walter Mazzarri, che spesso era costretto ad affidarsi sempre agli stessi giocatori.

Basta pensare a Mario Santana, Marco Donadel oppure Emilson Cribari. Ma oggi si parla di Bruno Uvini, difensore brasiliano di proprietà del Napoli dal 2012 al 2015. Era arrivato con le migliori premesse, da vice campione olimpico a Londra 2012 e campione under 20 in Colombia. Ma le cose non sono andate come previsto e infatti ha girovagato in prestito tra Siena, Santos e Twente.

Napoli, è ufficiale: Uvini riparte dal Brasile

Era svincolato dopo l’esperienza al Tokyo FC, adesso è ufficialmente un giocatore del Gremio: Bruno Uvini ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2023. La sua carriera è caratterizzata da tanti campionati minori. Olanda, Arabia Saudita, Qatar, ma anche Giappone e appunto Brasile. Nel suo lungo curriculum, oltre al Napoli, può vantare anche un tesseramento con il Tottenham. Ma non si è mai imposto con decisione in alcuna squadra europea ed è per questo che il difensore brasiliano classe ’91 ripartirà dalla propria patria.

Il calcio è pieno di questi giocatori che in Serie A non hanno saputo imporsi e hanno iniziato un lungo girovagare prima di prestiti, e poi con contratti annuali. Come detto in precedenza, non tutte le ciambelle nascono col buco. Ma giocare per il Gremio, in Brasile, è tantissima roba. Solo pochi anni fa ha vinto la Copa Libertadores e partecipato al Mondiale per Club. Per Uvini, dunque, un’ottima occasione che durerà un anno per poi provare a strappare la riconferma.