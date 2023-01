“Davvero indecente…”: Inter-Napoli, la sentenza è netta

Tante polemiche ed emozioni nel primo tempo del match di Serie A tra Inter e Napoli. I tifosi non hanno gradito tutto.

Il posticipo della sedicesima giornata di Serie A vede opposti a San Siro Inter e Napoli. La prima mezz’ora di gioco ha creato tante emozioni e subito le prime polemiche, con proteste da una parte e dall’altra del match. La sfida di San Siro, a dire il vero, aveva creato polemiche fin dall’inizio con la scelta dell’arbitro lombardo che aveva scatenato i social.

Nei primi minuti di gioco l’Inter è apparsa vogliosa di partire alla grande e ha avuto subito due occasioni con Dimarco e Lukaku, quest’ultimo apparso ancora in difficoltà fisica. Buon inizio dell’Inter con gli azzurri che hanno retto bene ed hanno provato subito a reagire. Dopo pochi minuti di gioco è stato l’arbitraggio di Sozza a finire nel mirino.

Kvicha Kvaratskhelia è stato senza dubbio uno dei più pericolosi ad inizio gara e la squadra ha fatto molto bene. La squadra di Inzaghi ha provato a fermare ed intimorire il calciatore in tutti i modi e, un episodio nello specifico, ha scatenato i social. All’inizio del match Skriniar è intervenuto con un fallo durissimo su Kvaratskhelia ed il talento georgiano si è fermato, rotolandosi a terra. Tante polemiche attorno a questo episodio.

Inter-Napoli, diverse critiche su Sozza

Il fallo di Skriniar su Kvaratskhelia è stato solo il primo sul georgiano con i tifosi che hanno contestato un atteggiamento troppo remissivo di Sozza, restio ad utilizzare i cartellini. Sia Skriniar che Barella sono intervenuti duramente sul georgiano, entrambi i falli erano da gialli, ma in ogni caso l’arbitro ha fischiato il fallo e non ha estratto il cartellino. Un arbitraggio che alcuni tifosi hanno giudicato come davvero indecente.

Il primo tempo si è concluso per la cronaca sullo 0 a 0 con occasioni da ambo le parti. Lukaku si è divorato più volte la rete nel vantaggio mentre gli azzurri hanno sfiorato la rete nel finale di tempo con Anguissa. Tanto equilibrio e un primo tempo di alto livello, ma che ha destato non poche polemiche arbitrali.