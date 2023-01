“Giocava per fatti suoi…”: Inter-Napoli, il giudizio inappellabile di Biasin

Il giornalista molto vicino al mondo Inter dice la sua sulla partita che i nerazzurri hanno vinto contro il Napoli

L’Inter ieri ha vinto una partita importantissima contro il Napoli per il suo campionato. E’ rientrata nella lotta scudetto, fatto accorciare anche Milan e Juventus di tre punti. La squadra di Luciano Spalletti è ancora saldamente in testa, non preoccupa il risultato, 1-0 con gol di Edin Dzeko, ma la prestazione. Nello specifico, la condizione fisica di alcuni azzurri che non hanno giocato sui loro standard. Giusto per dirne una, il primo tiro in porta dei partenopei è arrivato solo al 90′ con Raspadori.

Merito soprattutto di una grande prova difensiva dell’Inter, che ha saputo limitare Kvaratskhelia, Osimhen e le altre armi offensive del Napoli, aggredendo i centrocampisti che non hanno portato qualità. E’ la vittoria di Simone Inzaghi, come affermato a TV Play da Fabrizio Biasin, giornalista molto vicino al mondo nerazzurro. L’allenatore dopo un periodo in cui è stato anche a rischio esonero si è ripreso e ha vinto uno scontro diretto.

Inter-Napoli, le parole di Biasin su Inzaghi

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play: “Inzaghi lo abbiamo massacrato, ma lui va sul trono per la vittoria contro il Napoli. E’ stata la partita inzaghiana perfetta, a lui non interessa molto il possesso palla, gli piace ripartire. E ieri ha azzeccato tutto, dalla formazione ai cambi, passando per la grinta messa in campo”. Poi prosegue: “Ottimo possesso palla del Napoli, ma si è incartato dalla metà campo in su. Può succedere”.

Biasin ha poi specificato che: “L’Inter nei primi mesi della stagione non era una squadra, giocava per fatti suoi. Ieri ha giocato da squadra”. Parole che mettono in evidenza l’ottima partita dei nerazzurri, giocata sì in modo aggressivo, con i provvedimenti non presi da Sozza, ma anche con ottime azioni in avanti che hanno messo in seria difficoltà il Napoli in parecchie occasioni.