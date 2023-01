Infortunati Milan, la verità su Maignan, Origi e Ibra

Tengono banco gli infortunati in casa Milan. In vista della sfida contro la Roma, Pioli dovrà fare ancora a meno di Maignan, Origi, Rebic e Ibra: occhio alle novità sui tempi di recupero

Quando tornerà in campo Maignan? E’ questa la domanda che continuano a porsi i tifosi del Milan e anche mister Pioli. Il portiere francese, dopo la ricaduta muscolare al polpaccio, continua a lavorare a parte, e i suoi tempi di recupero potrebbe allungarsi ancora per diverse settimane. Certa la sua assenza contro la Roma, ma il tecnico del Milan spera di potere riabbracciare il suo estremo difensore entro la fine di gennaio.

Segnali incoraggianti dall’infermeria, ma servirà tempo e pazienza per riavere Maignan a completa disposizione. Detto questo, ottimi segnali anche sul fronte Origi e Rebic. L’ex Liverpool continua il suo lavoro differenziato e potrebbe tornare a disposizione di Pioli entro 10-15 giorni. Da valutare le condizioni di Rebic, il quale potrebbe anticipare il suo ritorno in campo già dalla prossima giornata di campionato contro il Lecce.

Discorso totalmente differente per Ibrahimovic, il quale procederà gradualmente il suo recupero dopo l’operazione al ginocchio. Bisognerà capire come l’attaccante svedese risponderà sul campo ai carichi di lavoro e ai primi sollecitamenti muscolari. Non è escluso che Ibra possa tornare a completa disposizione solamente nel mese di febbraio.

Infortunati Milan e le scelte di Pioli per la sfida contro la Roma

Situazioni infortunati da monitorare attentamente, ma Pioli è pronto a concentrare le sue attenzioni sulla formazione che affronterà la Roma nella 17^ giornata. In porta ci sarà Tatarusanu, in difesa agiranno Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. Nessun dubbio a centrocampo con la conferma di Tonali-Bennacer. In dubbio la presenza di Messias sulla destra, mentre Diaz sarà confermato sulla trequarti. Solo panchina per De Ketelaere. Completeranno il reparto offensivo Leao e Giroud. Ecco le probabili formazioni di Milan-Roma, match valido per il 17° turno di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho