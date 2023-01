Cristiano Ronaldo-Messi, che batosta: la sentenza del calciatore è netta

Dichiarazioni che senz’altro faranno discutere. La sentenza sulla diatriba Cristiano Ronaldo-Messi non lascia spazio a dubbi.

Con la vittoria del Mondiale in Qatar secondo molti la decennale diatriba su chi sia più forte tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si è definitivamente chiusa a favore dell’argentino. D’altro canto l’ultimo periodo per Cr7 non è nemmeno stato particolarmente foriero di successi. Dopo la rottura con lo United è arrivata l’eliminazione precoce ai Mondiali con il Portogallo.

Solo dal punto di vista economico CR7 può sorridere, visto il faraonico contratto che il portoghese ha appena firmato con l’Al-Nassr, club di prima divisione saudita. Un trasferimento che ha fatto molto discutere e che, in ogni caso, porta delle conseguenze non previste. Come quelle per Vincent Aboubakar.

L’attaccante camerunense classe 1992, con un passato tra Lorient, Porto e Besiktas, è infatti stato costretto a lasciare l’Al-Nassr per fare posto a Cristiano Ronaldo. Una situazione che Aboubakar non sta certo vivendo bene, sentendosi, giustamente dal suo punto di vista, defraudato del suo posto in squadra per fare spazio al campione portoghese. Per il camerunense potrebbe a questo punto esserci un ritorno in Turchia.

Ronaldo, la stoccata di Aboubakar: “Dopo che mi sono allenato con lui dico che è meglio Messi”

Appena lasciato l’Al-Nassr Aboubakar ha voluto però togliersi un sassolino dalla scarpa. Come riporta il NTV Spor, ‘ormai ex attaccante del club saudita avrebbe dichiarato: “Ho sempre pensato che Messi fosse migliore di Ronaldo.” Una frase lapidaria che comunque, stando a quanto dice Aboubakar avrebbe anche trovato riscontro nei fino ad ora pochi allenamenti svolti con il portoghese. “Da quando mi sto allenando con lui.” ha dichiarato. “Ne ne ho avuto la conferma.”

Insomma non certo un buon momento per CR7 che si trova a dover incassare anche una frecciatina non indifferente da parte di un suo, seppur momentaneo, compagno di squadra. Da segnalare comunque che Aboubakar non ha mai condiviso campo e spogliatoio con Lionel Messi e che quindi il paragone non potrebbe nemmeno essere definito completo.