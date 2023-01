Kvaratskhelia e non solo: Napoli, la scelta di Spalletti spiazza tutti

Importanti scelte di Luciano Spalletti per la sfida del Ferraris contro la Sampdoria. Il Napoli capolista cerca i tre punti in campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà tra poco meno di un’ora la sfida di campionato contro la Sampdoria, uno scontro molto atteso al Ferraris di Genova. Gli azzurri vogliono assolutamente riscattare la sconfitta di San Siro contro l’Inter, il primo ko stagionale in campionato e il primo segnale di pressione nei confronti della squadra di Spalletti.

Ora ci sarà un ciclo di partite consecutive dopo la Samp gli azzurri ospiteranno al Maradona la Juventus, in uno scontro che si preannuncia infuocato. Prima però la capolista non può mancare i tre punti e Spalletti ha lavorato schierando la miglior formazione possibile. Il tecnico ha fatto qualche cambio ma ha sorpreso tutti.

Inizialmente si discuteva di una possibile rivoluzione in campo, ma alla fine il tecnico ha spiazzato. Spalletti conta pressoché sugli stessi giocatori che hanno disputato la prima parte di stagione e solo qualche piccolo cambio rispetto alla sfida di San Siro contro l’Inter. Spalletti ha preso decisioni importanti in vista del match del Ferraris.

Sampdoria-Napoli, le scelte di Spalletti

Il tecnico azzurro rilancia in difesa Mario Rui, che torna titolare dopo la sfida di San Siro. Doppio cambio anche con Juan Jesus al posto di Rrahmani, deludente nel match contro l’Inter ed autore di un errore sul gol di Dzeko. Spalletti conferma anche chi ha deluso però nella sfida contro i nerazzurri. L’obiettivo del tecnico è continuare a dare fiducia ai big e non mollare la presa in vista dei prossimi impegni stagionali.

L’unica modifica nel reparto offensivo riguarda l’innesto del macedone Elmas, schierato a sorpresa al posto di Zielinski. Ancora panchina per Raspadori mentre Spalletti conferma sia Kvaratskhelia che Osimhen, pronti al riscatto. Il Napoli è pronto a riscattare provando a conquistare i tre punti e far sognare i tifosi. Ecco la formazione azzurra:

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.