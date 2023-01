Calciomercato Napoli, si è sbloccato l’affare: visite mediche e firma

Si è sbloccato l’affare e arriva un altro giocatore al Napoli: fissate già le visite mediche e la firma sul contratto

Il Napoli ha concluso il primo acquisto della sua sessione invernale poco prima del match con la Sampdoria. E lo ha fatto proprio col club blucerchiato, uno scambio di prestiti tra Bartosz Bereszynski e Alessandro Zanoli. Il terzino polacco nella rosa di Luciano Spalletti sarà il sostituto di Giovanni Di Lorenzo e potrebbe accumulare minuti già nella sfida di Coppa Italia contro la Cremonese del prossimo 17 gennaio.

Con l’addio di Zanoli, però, il Napoli deve pensare anche alle liste ed è per questo che sta lavorando al ritorno di Nikita Contini, che gioca sempre nella Sampdoria e nella quale svolge il ruolo di secondo. In Coppa Italia ha comunque fatto bene ed è sempre più probabile il suo ritorno in maglia azzurra, a maggior ragione dopo la novità che riguarda la Samp sul mercato. E’ stato concluso, infatti, l’acquisto di Martin Turk.

Sampdoria, preso Turk: si libera Contini per il Napoli

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Sampdoria ha completato l’arrivo di Martin Turk con le visite mediche fissate per giovedì e poi arriverà la successiva firma sul contratto. Il portiere sloveno si legherà al club blucerchiato in prestito fino al termine della stagione. Questo arrivo permetterà a Nikita Contini di tornare al Napoli, dove svolgerà -almeno per il momento- il ruolo di terzo portiere visto che c’è Salvatore Sirigu alle spalle di Meret. Anche se il portiere ex PSG è seguito da diversi club, come per esempio il Cagliari e la Reggina.

Per Contini in questa stagione solo una presenza in Coppa Italia. Sirigu, invece, non è ancora sceso in campo con la maglia del Napoli in partite ufficiali. Il suo impiego poteva arrivare contro l’Inter, ma Meret febbricitante ha stretto i denti ed è andato in campo, tra l’altro disputando un’ottima partita. Sarà molto interessante capire l’evolversi della situazione nelle prossime settimane, intanto il club partenopeo si prepara al secondo arrivo del mercato.