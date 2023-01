Calciomercato Napoli, colpo alla Verdi: sorpresa per i tifosi

Il Napoli può imbastire un’operazione con il Bologna per certi versi simile a quella di Simone Verdi qualche anno fa

Il calciomercato di gennaio fatica a decollare in ogni parte d’Europa, ovviamente tranne che in Premier League. Il Napoli ha preso Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria, in uno scambio con Alessandro Zanoli. E attende il ritorno di Nikita Contini, che occuperebbe il ruolo di terzo portiere, visto che Salvatore Sirigu è ancora presente nella rosa di Luciano Spalletti. L’ex PSG è seguito da alcuni club di Serie B come Cagliari e Reggina.

Tuttavia, il Napoli si muove anche per prendere Ounahi dall’Angers. Un colpo difficile, visto il gran Mondiale giocato dal centrocampista marocchino. E poi ci sono le operazioni in uscita, con Demme che per ora resta. Ma anche Alessio Zerbin, che ha gli occhi addosso del Bologna che vorrebbe prelevarlo già in questa sessione di mercato. E dopo il muro iniziale del club partenopeo, c’è stato un ritorno di fiamma.

Napoli, il Bologna vuole Zerbin

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Bologna è la squadra più interessata ad Alessio Zerbin. Il Napoli in estate ha fatto di tutto per tenerlo, mentre adesso sta riflettendo e vorrebbe mandarlo a giocare in prestito. C’è il ritorno di fiamma del club rossoblù da monitorare, dopo l’interesse manifestato la scorsa estate. Prima, però, andrebbe fatto uscire qualcuno dalla squadra di Thiago Motta. I due club anni fa impostarono anche l’operazione Simone Verdi, che fece il percorso inverso, e non ripagò le aspettative del club di De Laurentiis.

E’ però molto complicato trovare qualcuno che effettivamente possa volere di andar via dal Napoli. Certo, tutti hanno il desiderio di giocare da titolare, però quest’anno i partenopei hanno la possibilità di conquistare lo scudetto ed entrare definitivamente nella storia a 33 anni dall’ultima volta. Sarà molto interessante vedere anche quale sarà l’intenzione di Zerbin e del suo entourage: se giocare sei mesi in una squadra di metà classifica o continuare a far parte della rosa azzurra.