😁 “I tifosi azzurri sorridono”: svelato l’arbitro di Napoli-Juventus

Napoli-Juventus, in programma venerdì alle 20:45, vede come unica soluzione l’arbitro scelto da Gianluca Rocchi

Venerdì sera allo stadio Maradona si sfideranno Napoli e Juventus, per quello che sarà un vero e proprio spartiacque per la volata scudetto nel girone di ritorno. La squadra di Luciano Spalletti si è ripresa dopo il ko con l’Inter, battendo la Sampdoria 0-2 a Marassi. Mentre quella di Allegri viene da otto vittorie consecutive senza subire gol e vuole dar continuità per andare a -4 dal primo posto con ancora venti partite da giocare.

E in un campionato dove si parla molto di arbitraggi e le polemiche sono all’ordine del giorno, gli occhi sono puntati tutti su Gianluca Rocchi. Il designatore della Serie A avrebbe già deciso a chi affidare il match del Maradona di venerdì sera. Sono pochi gli arbitri di qualità a disposizione e quindi la scelta è ricaduta su Daniele Doveri di Roma, con i precedenti che sorridono ai tifosi del Napoli con due vittorie su due.

Napoli-Juve, l’arbitro sarà Doveri

Ne ha parlato l’edizione di oggi del Corriere dello Sport, che ha fanno il punto sulla situazione: “I tifosi azzurri sorridono per i precedenti di Doveri delle partite tra Napoli e Juve. L’ultima volta finì 1-0 per la squadra allora allenata da Gattuso, grazie al gol di Lorenzo Insigne su calcio di rigore. L’altro precedente è indimenticabile, che vide il Napoli vincere la Coppa Italia all’Olimpico ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 90′”. Ma venerdì sarà un’altra storia e sarà anche interessante vedere come il quarantacinquenne direttore di gara presidente della sezione di Roma 1.

Tanta esperienza al servizio di Rocchi, per un Napoli-Juventus molto diverso dagli altri. Mai i partenopei avevano avuto la possibilità di andare a +10 sui bianconeri nello scontro diretto. E nel corso del filotto di vittorie della squadra di Allegri, alcune decisioni hanno fatto molto discutere: come il rigore non assegnato al Verona per il mani di Danilo. Ma anche il gol di Dessers annullato allo Zini che ha condizionato il risultato finale.