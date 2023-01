Napoli, adesso è ufficiale: due super sfide in pochi giorni

Non c’è solo il campionato, ma anche la Coppa Italia: il Napoli osserva con attenzione il tabellone delle prossime partite

Al momento nei pensieri del Napoli c’è solo la sfida con la Juventus, ma a breve ci sarà anche la Coppa Italia. I partenopei inizieranno la competizione martedì 17 gennaio contro la Cremonese, per quelli che saranno gli ottavi di finale. Non sarà una sfida semplice, lo hanno dimostrato le quattro partite giocate fin qui. L’Inter ha battuto il Parma solo ai supplementari, il Milan è stato eliminato da un Torino rimasto in dieci per oltre 50′.

La Fiorentina e la Roma hanno vinto, evitando i supplementari contro Samp e Genoa, ma lo hanno fatto solo con il punteggio di 1-0. La viola grazie a una perla di Barak, mentre la squadra di José Mourinho solo con una magia di Paulo Dybala. La Joya ha risolto la situazione, ancora una volta, subentrando dalla panchina. E l’1-0 ai rossoblù di questa sera mette i giallorossi in una bella posizione in attesa del Napoli.

Napoli, ai quarti di Coppa Italia ci sarebbe la Roma

Il Napoli non ha ancora vinto con la Cremonese, probabilmente Spalletti farà tantissimi cambi perché pochi giorni dopo ci sarà la sfida all’Arechi con la Salernitana. Ma in caso di vittoria dei partenopei ai quarti ci sarà la Roma. Una sfida di livello altissimo, con l’eventuale semifinale che si giocherebbe contro una tra Fiorentina e Torino in due partite di andata e ritorno. E chi trionferebbe in Napoli-Roma, avrebbe anche il privilegio di giocare il ritorno in casa.

E’ chiaro che le partite vanno prima giocate, prima di ogni ragionamento. Ma è inevitabile pensare poi agli scontri che si sono verificati sull’A1 in Toscana tra tifosi della Roma e del Napoli. E per entrambe le tifoserie ci saranno sicuramente delle restrizioni per le prossime trasferte. Tra l’altro, giallorossi e partenopei si sfiderebbero in pochi giorni tra Coppa Italia e Serie A, vista la regola del calendario asimmetrico. Insomma, resta da capire solo quale sarà il risultato di Napoli-Cremonese per poi prepararsi a quella che sarà una super partita.