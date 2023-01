“È difficile…”: Dybala lancia un messaggio ai tifosi del Napoli

Arrivano le parole di Paulo Dybala, che dice la sua sulla partita tra Napoli e Juventus di domani sera dopo Roma-Genoa

Paulo Dybala è stato decisivo nella vittoria della Roma contro il Genoa, agli ottavi di finale di Coppa Italia. José Mourinho aveva deciso di dargli un turno di riposo, in vista del match con la Fiorentina di domenica. Ma i giallorossi hanno faticato parecchio contro la squadra di Alberto Gilardino, che ha concesso poco e ha anche avuto un paio di ripartenze interessanti per far male a Rui Patricio.

La perla di Dybala, però, ha permesso alla Roma di approdare ai quarti di finale. L’avversaria sarà la vincente di Napoli-Cremonese, in programma martedì 17 gennaio. Prima di quella sfida, però, i partenopei dovranno giocare contro la Juventus domani, nell’anticipo della 18^ giornata alle 20:45. La Joya è un ex bianconero e la scorsa estate poteva vestire proprio la maglia azzurra. L’attaccante della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni lanciando un messaggio chiaro ai tifosi partenopei.

Dybala e il pronostico di Napoli-Juventus

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa: “Sarà una bellissima partita, è difficile giocare a Napoli, poi con la rivalità che c’è tra le due sarà una bella partita da sedersi a guardarla. Pronostico? Che vinca il migliore (ride, ndr)”. Parole molto chiare, con l’argentino che preferisce ‘nascondersi’ un po’, senza tirare fuori dal cilindro una vera e propria favorita. La classifica parla chiaro, il Napoli è a +7 e come ha detto Dybala, giocare allo stadio Maradona è molto complicato.

Però la Juventus viene da otto vittorie consecutive, tutte senza subire gol. Massimiliano Allegri sta facendo il gioco che più gli garba, con una difesa bassa, tanta sofferenza -forse troppa- e una giocata individuale per portare i tre punti a casa. Tra le due squadre c’è tantissima rivalità, come anche tra Luciano Spalletti e lo stesso allenatore bianconero, come dimostrato dalle loro parole in conferenza stampa.