“Dare un segnale al paese”: Scontri Napoli-Roma, due strade possibili

Dopo gli scontri sull’autostrada A1 tra tifosi di Napoli e Roma, ci si aspetta delle decisioni importanti: due le strade percorribili.

Gli scontri tra tifosi di Napoli e Roma tengono banco in questi giorni. Si cerca di capire le dinamiche, approfondire ed ovviamente scegliere quelli che possano essere i provvedimenti più adeguati. Un episodio che ha scatenato, con giusta ragione, un vero e proprio putiferio e che potrebbe avere delle ripercussioni molto pesanti per le tifoserie di entrambe le squadre. Sia Napoli che Roma vivono momenti molto particolari sotto il punto di vista puramente calcistico, ed allora anche le decisioni che verranno prese da qui alle prossime ore saranno importantissime.

Ma quali possono essere concretamente gli effetti su Napoli e Roma di quanto accaduto a Badia al Pino? Ci sarà da chiarirlo e servirà prendere le giuste soluzioni. C’è grande senso di responsabilità dopo le immagini che sono stati diffuse anche sui social, e non si vuole lasciar passare il messaggio che ‘tutto è lecito’. Anzi, il pugno duro rappresenta un’eventualità molto concreta ma che ovviamente non farebbe piacere ad entrambi i club.

Anche il Napoli si è espresso con fermezza su questo, proprio attraverso un comunicato ufficiale apparso in questi giorni dove il club ha ammesso di aspettarsi decisioni molto forti ma che vadano a colpire singoli individui e non un’intera tifoseria. Eppure, che i supporters partenopei (cosi come quelli romani) possano subire in maniera pesante le conseguenze di quanto accaduto, è un ipotesi più che plausibile.

Scontri Napoli-Roma, due strade percorribili: le possibili decisioni

Secondo quanto riportato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, quanto accaduto sull’autostrada A1 tra gli ultras di Napoli e Roma potrebbe avere importanti ripercussioni. Due le strade possibili per il ‘Casms’: vietare ad entrambe le tifoserie le prossime trasferte di Salerno e La Spezia è una di queste, rinviando cosi al Ministro la decisioni di possibili divieti su un arco temporale più lungo (due mesi).

La seconda ipotesi – riporta la rosea – è che tutto finisca nelle mani del Viminale, che dovrebbe cosi dare un segnale forte per tutto il paese. Il provvedimento, in quest’ultimo caso, potrebbe essere anche molto pesante. Le prossime ore saranno cruciali per il futuro di entrambe le tifoserie.