Napoli-Roma, un big salta il match? Il Giudice Sportivo spiazza tutti

Decisione controversa quella del Giudice Sportivo che potrebbe condizionare un eventuale quarto di finale tra Roma e Napoli.

Il Napoli è impegnato stasera contro la Juventus in quello che è il secondo big match di questo gennaio molto impegnativo. La sconfitta contro l’Inter all’esordio dell’anno nuova è stata brillantemente riscattata dal Napoli con i tre punti corsari a Genova sponda Samp. Dopo i bianconeri però gli azzurri saranno attesi anche dalla Coppa Italia.

Napoli-Cremonese sarà giocata al Maradona. Ottavi di finale che, in caso di vittoria saranno propedeutici ad un quarto di finale di altissimo livello contro la Roma. Un match sentitissimo che potrebbe quindi essere il vero e proprio piatto forte del tabellone. Certo, il Napoli dovrà superare lo scoglio Cremonese. Una partita che, seppur sulla carta non impossibile, nasconde comunque delle insidie contro una squadra che certamente vorrà ben figurare nel match.

La vittoria come detto consentirebbe al Napoli di volare ai quarti e di affrontare la Roma che ieri ha superato di misura l’ostacolo Genoa. Nonostante la categoria di differenza i giallorossi sono riusciti a prevalere solo di misura grazie ad una rete nel secondo tempo di Dybala. Un match che ha comunque avuto strascichi polemici a causa di un comportamento di Zaniolo che nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere i tifosi.

Roma, il video inchioda Zaniolo: ma nessuna squalifica in arrivo

E proprio in vista della possibile partita contro la Roma stanno montando diverse polemiche riguardo una non decisione da parte del Giudice Sportivo. Protagonista il talento dei giallorossi Nicolò Zaniolo il quale l’avrebbe ‘fatta franca’ a seguito di una bestemmia rivolta in maniera molto plateale nei confronti degli arbitri nel tunnel dell’Olimpico.

Visti i precedenti, tra cui quelli riguardanti l’allora tecnico del Venezia Zanetti e il centrocampista della Lazio Cataldi, in molti si aspettavano un trattamento simile per Zaniolo. In realtà, essendo successo fuori dal campo, è un comportamento che può essere sanzionato solo e soltanto se menzionato nel referto. Strano che l’arbitro non l’abbia fatto, ma il Giudice Sportivo in questo caso non ha alcun margine di intervento e non può sanzionare Zaniolo che quindi nel quarto di finale contro Napoli o Cremonese potrà essere regolarmente in campo.