Non solo Napoli-Juve: l’ennesima notizia che fa godere De Laurentiis

Grande settimana per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro può sorridere per diverse cose dopo la vittoria sulla Juventus.

E’ stata una settimana magica per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro ha battuto ieri sera la Juventus, infliggendogli una delle più grandi lezioni della sua storia. Un 5 a 1 che ha fatto impazzire i tifosi e un chiaro messaggio alle rivali per la lotta allo scudetto. Il club azzurro ha battuto tre volte su tre la Juve in pochi giorni, visto che, la squadra Primavera ha battuto i pari età bianconeri in due occasioni, quest’oggi anche in campionato.

Aurelio De Laurentiis vive un momento straordinario, in estate ha rivoluzionato la rosa e contro tutto e tutti ha ceduto tutte le bandiere del club ripartendo da un gruppo di giovanissimi. La società e la dirigenza era finita cosi nel mirino delle critiche, ma, pochi mesi dopo, è cambiato tutto. Il Napoli è primo in classifica ed il patron azzurro gongola con plusvalenze ormai chiare come quelle riguardanti il georgiano Kvaratskhelia ed il coreano Kim Min-Jae.

Tutta la famiglia De Laurentiis sta vivendo un grande momento e, cosi come le cose vanno bene ad Aurelio e a Edoardo, la situazione va benissimo anche al presidente del Bari Luigi De Laurentiis. Il club pugliese vola nel campionato di Serie B e nel match odierno ha rifilato un clamoroso quanto netto 4 a 0 al Parma di Gianluigi Buffon.

Bari, Cheddira fa sognare De Laurentiis

Nel match odierno ha brillato tra i pugliesi l’attaccante marocco Walid Cheddira, autore di una tripletta. Il calciatore ha finora totalizzato 12 reti in 13 partite ed ha dimostrato di essere fuori categoria per un campionato come quello di Serie B. L’ennesima intuizione della famiglia ed un calciatore destinato ad un futuro radioso.

Oggi due gol su rigore ed un primo gol più fortunoso grazie ad una deviazione ma una tripletta significativa contro una leggenda del calcio come Gianluigi Buffon. Cheddira continua a crescere, il Napoli lo monitora per giugno ma piace a diversi club europei e la famiglia De Laurentiis gongola per l’ennesimo grande colpo di questi anni.