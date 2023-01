Occhio Napoli, esonero e cambio in panchina dopo la sconfitta

Napoli, attenzione alla notizia che arriva dopo la pesantissima sconfitta in campionato. Esonero e cambio di panchina in vista?

La vittoria contro la Juventus è stato un montante destro piazzato in faccia al campionato. Il Napoli si gode il successo sui bianconeri, con un 5-1 tanto clamoroso quanto cruciale. Gli azzurri adesso sono a più dieci lunghezze dai sabaudi e dal resto delle inseguitrici, in attesa di capire quale saranno i risultati delle due milanesi impegnate in questo weekend di campionato.

Nel mentre, il Napoli si prepara già ai prossimi impegni. Dopo la severissima lezione impartita alla Juventus di Massimiliano Allegri, gli uomini guidati e allenati da Luciano Spalletti hanno nel mirino la gara con la Cremonese in Coppa Italia. Una gara delicata e da affrontare con molta attenzione, visto che il primo turno di coppa ha riservato brutti scherzi a tutte le big. Addirittura, è costato l’eliminazione dalla competizione per i campioni di Italia in carica del Milan. I girigiorossi, però, non attraversano un buon momento di forma e potrebbe essere giunto il momento di una vera e propria rivoluzione.

Napoli, occhio a quello che succede in casa Cremonese: esonero e cambio in panchina alle porte?

La quarta sconfitta consecutiva, dopotutto, apre ufficialmente il tempo delle riflessioni. Il 2-3 interno contro il Monza ha inguaiato ancor di più la classifica della Cremonese, con la panchina di Massimiliano Alvini che continua a vacillare col passare delle ore. Secondo quanto rivelato in anteprima da ‘alfredopedulla.com’, il tecnico è ormai pronto ad essere esonerato dal club grigiorosso. E nel giro delle prossime ventiquattro ore, dovrebbe arrivare anche il nome del suo sostituto.

Al Maradona, dunque, la Cremonese potrebbe sfidare il Napoli forte di un nuovo allenatore. Chi? In pole position c’è il nome di Davide Ballardini, esperto di salvezze e a colloquio con i lombardi nelle ultime ore. Come principale alternativa all’ex Genoa, poi, c’è il nome di Roberto D’Aversa: in caso di mancato accordo con il primo, l’ex allenatore di Parma e Genoa potrebbe subentrare in corsa.