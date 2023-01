“Ha offeso milioni di tifosi”: Napoli-Juve, a Torino scoppia la bufera

Terremoto molto potente in casa Juve dopo la sconfitta di ieri al Maradona. Massimiliano Allegri è finito al centro della bufera.

Non può passare di certo in sordina la sconfitta di ieri patita al Maradona dalla Juventus. Una debacle roboante, cinque schiaffi dati dal Napoli alla Vecchia Signora e la sensazione di una disparità più che netta tra le due squadre. Eppure, la squadra bianconera arrivava all’impegno con gli azzurri con otto vittorie consecutive alle spalle e la sensazione di aver finalmente trovato una solidità tale da potersela giocare contro la squadra che fatto registrati numeri spaventosi nella prima parte della stagione.

Eppure, tutto si è sciolto sotto i colpi di giocatori talentosi come Osimhen, Kvara ed ancora Kim, Zielinski, Anguissa, Elmas, soltanto per citarne alcuni. Il Napoli si è imposto con personalità, con la forza delle proprie individualità ma anche con un gioco corale che Luciano Spalletti ha saputo costruire meticolosamente. Si, perchè il Napoli gioca bene è questo aspetto è inesorabilmente sotto gli occhi di tutti. Dall’altra parte, va detto, si è vista una squadra che proprio sotto il punto di vista del gioco ha dato dei segnali diametralmente opposti.

Napoli-Juve, che debacle di Allegri: adesso è bufera sull’allenatore

Gli stessi tifosi della Juve, come è giusto che sia, non sono di certo contenti per quanto visto al Maradona. A poco bastano le otto vittorie che hanno preceduto il match di ieri: è negli scontri diretti che si misura il valore concreto di una squadra, è in partite come quella di ieri che vanno costruite le grandi rimonte. Se fino all’altro ieri sembrava che la Vecchia Signora fosse in grado di cavalcare l’onda dell’entusiasmo e stare alle spalle del Napoli, oggi le sensazioni sono molto diverse.

Anche le colonne di ‘Tuttosport’ oggi in edicola, non hanno belle parole per l’allenatore e tutta la squadra bianconera. “Allegri ha perso tutto, soprattutto l’onore”, si legge sull’edizione odierna. “Perché perdere era nell’ordine delle cose. Arrendersi in modo così molle, afflosciarsi così spudoratamente, disputare la ripresa senza una goccia di agonismo, è un’offesa a milioni di tifosi”, accusa ancora ‘Tuttosport’. Insomma, una sconfitta che inevitabilmente ha aperto le porte alla bufera in casa bianconera.