“Ho il terrore che…”: Napoli, doccia gelata improvvisa dopo la Juve

Napoli, attenzione alla rivelazione a sorpresa dopo la gioia immensa contro la Juventus: ecco cosa è successo, ci sono le parole in diretta

La gioia contro la Juventus è stata immensa: non solo il Napoli ha battuto i rivali di sempre, ma lo ha fatto con uno spettacolare 5-1. Un risultato storico per certi versi, che ha consegnato nelle mani degli azzurri in primato in classifica con dieci punti di vantaggio sui bianconeri e sulle altre inseguitrici. Soprattutto, un risultato che fa ben sperare i tifosi napoletani, che ora si augurano un ulteriore exploit in vista della seconda parte di stagione.

Anche perché il campionato resta ancora lunghissimo e di chiuso non c’è ancora nulla. A ribadirlo è anche la voce storica del calcio italiano Francesco Repice, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ è stato chiaro: “Non è chiuso un bel niente, questa stagione vede venti partite tutte da giocare. Siamo a gennaio ed il pallone, quello vero e non parlato, è sempre imprevedibile”. Poi, il noto giornalista di Radio Rai si sposta su Osimhen e rivela qualcosa che gela il sangue dei tifosi del Napoli.

Napoli, la rivelazione su Osimhen fa gelare il sangue dei tifosi: ecco le parole di Repice

Nel tessere le lodi di Victor Osimhen, Repice rivela la sua paura principale: “Ho il terrore che in estate arriveranno valigioni di soldi per il nigeriano, che arriveranno offerte che non potranno essere rifiutate… Sarebbe una perdita clamorosa per il Napoli, ma anche per tutto il campionato italiano. La UEFA dovrebbe prendere provvedimenti ed intervenire contro lo strapotere economico che la Premier League ed il Paris Saint-Germain hanno sul mercato”.

Dopotutto, Repice non ha dubbi quando parla di Osimhen e del suo exploit: “Vi chiedo, ma il nigeriano è davvero così inferiore ad Haaland? È già tra i migliori centravanti al mondo, ha ragione Spalletti nel dire che ha un potenziale senza limiti”. Parole agrodolci per i tifosi del Napoli, che si godono il proprio bomber, seppur iniziando a temere un assalto della Premier in estate.