Attenzione Napoli, dietrofront improvviso: la decisione spiazza tutti

Sembrava tutto fatto, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata: ecco adesso come stanno le cose in casa Napoli.

In molti erano convinti che la situazione era ormai definita. E invece nelle ultime ore le cose sono cambiate con il Napoli che ha deciso che bisognerà valutare con attenzione le varie possibilità prima di procedere. Così il calciomercato azzurro si trova di fronte ad un bivio: la trattativa si farà solo in un modo.

Alessio Zerbin sembrava ormai ad un passo dal trasferirsi in prestito al Bologna. L’attaccante del Napoli, che in questa stagione in maglia azzurra ha collezionato 4 presenze in campionato e 3 in Champions League, sembrava sul punto di dover lasciare il Maradona per accettare finalmente la corte dei felsinei. La squadra di Thiago Motta è infatti da diverso tempo sulle tracce dell’attaccante ex Frosinone e negli ultimi giorni sembrava essere riuscita a convincere sia il Napoli che il calciatore della bontà dell’operazione.

Invece, secondo quanto riportano i colleghi della RAI, le cose si sarebbero decisamente complicate. Il trasferimento che sembrava davvero ad un passo, con Zerbin che avrebbe concluso in prestito la stagione al Dall’Ara, messo momentaneamente in stand-by da Giuntoli. Il ds azzurro infatti avrebbe deciso di attendere sviluppi riguardanti la situazione Diego Demme per poi eventualmente procedere ad una cessione, seppur in prestito, di Zerbin.

Napoli, via Zerbin solo se resta Demme

Le situazioni di Alessio Zerbin e Diego Demme sono infatti collegate. Il Napoli ha intenzione di operare in uscita, ma solo uno dei due lascerà il Maradona. Qualora infatti Demme dovesse lasciare Napoli allora la cessione di Zerbin salterebbe definitivamente. Al momento gli azzurri sono intenzionati a trattenere il tedesco, ma la prospettiva di concludere una stagione con poco spazio potrebbe spingere il centrocampista a provare a cambiare aria.

Su di lui è sempre forte il pressing dell’Adana Demirspor di Vincenzo Montella il quale non ha fatto mistero di voler portare Demme in Super Lig turca. Se dovesse concretizzarsi questa ipotesi allora il Napoli farebbe definitivamente saltare qualsiasi operazione in uscite legata ad Alessio Zerbin.