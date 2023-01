Addio al Napoli: doccia fredda, il big gela i tifosi sul mercato

Ben tre squadre si sono messe in coda per il calciatore del Napoli, che a questo punto potrebbe seriamente considerare l’ipotesi di lasciare la squadra azzurra a gennaio.

L’unico reparto in cui il Napoli ha lavorato in questa sessione di calciomercato, almeno per adesso, è quello difensivo. La società di Aurelio De Laurentiis ha aperto un asse con la Sampdoria, assecondando la richiesta di Alessandro Zanoli di trovare una squadra che gli garantisse maggiore spazio. Così il calciatore italiano è volato a Genova e il percorso opposto l’ha fatto l’esterno difensivo polacco, Bereszynski, che sarà a questo punto la principale alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

L’altra situazione aperta era relativa a Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco è completamente chiuso dall’intoccabile trio Anguissa-Lobotka-Zielinski. L’alternativa principale di turnover è Ndombele oppure un cambio generale di strategia con Eljif Elmas. Per ora però pare che le squadre interessate all’ex capitano del Lipsia non abbiano ancora fatto il passo in avanti, per cui nulla si muove.

La novità inattesa potrebbe riguardare allora l’attacco. Sugli esterni Alessio Zerbin potrebbe lasciare a sorpresa la squadra azzurra e portare il Napoli a ragionare sul da farsi.

Calciomercato Napoli, Zerbin può andare via ma restare in Serie A: le ultime

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su Twitter, Alessio Zerbin “potrebbe lasciare il Napoli in prestito: Bologna, Lecce e Sampdoria hanno mostrato interesse per l’esterno”. La scelta sarebbe logica per l’attaccante 23enne, soprattutto se gli garantisse l’opportunità di proseguire in Serie A, considerato che al Napoli non ha spazio.

Il Napoli non ha comunque intenzione di perdere il cartellino del giovane Zerbin, per cui lo cederebbe soltanto in prestito. È di questo che stanno dialogando da giorni le due società, Napoli e Bologna. Giuntoli è in contatto con la dirigenza dei rossoblu, che valutando anche l’uruguaiano Facundo Pellistri del Manchester United. Si valuta col club di De Laurentiis il prestito per la durata di sei mesi, ovvero fino al termine dell’attuale stagione in corso.